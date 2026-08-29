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Η 17η έκανε... κρότο!

ΓΗΠΕΔΟ

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Η 17η έκανε... κρότο!

Ο Στέφαν Γιόβετιτς είναι ΑΕΛίστας

Ηχηρή ήταν η 17η μεταγραφή της ΑΕΛ, καθώς ανακοίνωσε τον Στεφάν Γιόβετιτς, ο οποίος μετά το τέλος της περσινής περιόδου είχε μείνει ελεύθερος από την πρωταθλήτρια Ομόνοια, με την οποία κατέγραψε 66 συμμετοχές, πετυχαίνοντας 17 τέρματα και δίνοντας 16 ασίστ.

Το συμβόλαιο του Μαυροβούνιου με τους γαλαζοκίτρινους είναι διάρκειας δύο χρόνων.

Πέραν αυτού, χθες η ομάδα της Λεμεσού ενημέρωσε για τους τέσσερις αρχηγούς της, οι οποίοι θα είναι οι Ντάβορ Ζντραβκόβσκι, Γιούλιους Ζόκε, Λούθερ Σινγκ και Ίβαν Μιλοσάβλιεβιτς, πάνω στους οποίους στην ομάδα της Λεμεσού στηρίζουν πολλά για τη νέα σεζόν, κατά την οποία οι απαιτήσεις είναι ακόμη περισσότερες, καθώς θέλουν να μην μείνουν πάλι με άδεια χέρια.

Στο πρώτο παιχνίδι της χρονιάς για την ΑΕΛ είναι απέναντι στην Ανόρθωση, την οποία υποδέχεται το βράδυ της Κυριακής (19:00) στο «Αλφαμέγα». Για το παιχνίδι ο Ούγκο Μάρτινς, δεν υπολογίζει τον Ζόκε, ενώ αμφίβολος είναι ο Κονσεϊσάο.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΛ

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