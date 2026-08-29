Λίβερπουλ με χαρακτήρα, αλλά πάλι έτρεχε να… συμμαζέψει και να πάρει βαθμό στο «Άνφιλντ»

Όπως και με τη Νιούκαστλ πριν από μια εβδομάδα, καταφέρνοντας να φύγει από τον αγγλικό βορρά με το 2-2 χάρη σε πέναλτι του Σόμποσλαϊ στις καθυστερήσεις, έτσι και τώρα, στα τελευταία λεπτά του ματς με τη Νότιγχαμ Φόρεστ, η Λίβερπουλ βρήκε τρόπο να μείνει όρθια.

Ασφαλώς οι δυο βαθμοί στις πρώτες δυο αγωνιστικές δεν είναι καθόλου ικανοποιητική συγκομιδή για τους «κόκκινους» που έμειναν στο 2-2 με τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι τους για το φετινό πρωτάθλημα.

Η ομάδα του Γκλάσνερ με τρομερή πειθαρχία, πίστη στο αγωνιστικό της πλάνο και άψογη εκτέλεση του σχεδίου για να πάρει αποτέλεσμα στο Μέρσεϊσαϊντ, προφανώς και αποδέχεται τον βαθμό, αλλά πολύ θα ήθελε να έχει αποφύγει το εξαιρετικό γκολ του Μουνιόθ που διαμόρφωσε το αποτέλεσμα του ματς.

Ο Εντόι στο 24ο λεπτό άνοιξε το σκορ με ωραίο τελείωμα για το 1-0, από φάση που ξεκίνησε με μακρινή μεταβίβαση από τον Σελς στην περιοχή του και με τον Ζεσούς να κρατά φοβερά την κατοχή υπό την πίεση του Μακ Άλιστερ.

Η Λίβερπουλ περιορίστηκε σε παράλληλο παιχνίδι, τα βρήκε σκούρα στην προσπάθεια να βρει απάντηση, ενώ, όταν το έκανε λίγο μετά το 30ο λεπτό με τον Βιρτς, υπήρχε οφσάιντ και η ισοφάριση αναιρέθηκε.

Ο Ίσακ από εκπληκτική κίνηση του Χάκπο και ασίστ πάρε – βάλε στο 60ο λεπτό έφερε το παιχνίδι στα ίσα με το 1-1, μέχρι ο Νίκο Γουίλιαμς να κερδίσει έξυπνα πέναλτι από τον Άλισον με ανεπαίσθητη επαφή στο χέρι του σε φάση που προσπάθησε να κάνει λόμπα πάνω από τον Βραζιλιάνο.

Ο Γκιμπς – Γουάιτ ευστόχησε για το 2-1 στο 70’, ωστόσο, η Λίβερπουλ πίεσε ξανά, αρνήθηκε να «πέσει» και ο Σόμποσλαϊ τη βοήθησε να σταθεί όρθια. Τρομερή κάθετη πάσα προς τον Μουνιόθ και υπέροχο τελείωμα με το δεξί από τον νεαρό στο 82’ για το τελικό 2-2!

το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της Premier League:

Παρασκευή 28/08

Κρίσταλ Πάλας-Μάντσεστερ Σίτι 1-4

(56' αυτ. Ντοναρούμα - 17', 84' Χάαλαντ, 54', 59' Τσερκί)

Σάββατο 29/08

Λίβερπουλ-Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2

(60' Ίσακ, 82' Μουνιόθ - 24' Εντόι, 70' πεν. Γκιμπς-Γουάιτ)

Κόβεντρι-Χαλ (17:00)

Μπόρνμουθ-Έβερτον (17:00)

Τότεναμ-Νιουκάστλ (19:30)

Κυριακή 30/08

Λιντς-Μπρέντφορντ (16:00)

Σάντερλαντ-Φούλαμ (16:00)

Τσέλσι-Μπράιτον (16:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Ίπσουιτς (18:30)

Δευτέρα 31/08

Άστον Βίλα-Άρσεναλ (22:00)