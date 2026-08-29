Ο Ουζόχο… ξεπέρασε τον Γραμματικάκη κατά 50.000 ευρώ

Ο Φράνσις Ουζόχο θα αγωνίζεται πλέον με τη φανέλα της Ομόνοιας 29ης Μαΐου, οι ιθύνοντες της οποίας κάλυψαν το τέρμα με ένα έμπειρο και ικανό πορτιέρο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του transfermarkt, ο 27χρονος Νιγηριανός τερματοφύλακας είναι στην πρώτη θέση στη λίστα των παικτών της νεοφώτιστης ομάδας όσον αφορά τη χρηματιστηριακή τους αξία.

Ο Ουζόχο κοστολογείται με 300.000 ευρώ, ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο έτερος τερματοφύλακας των πρασίνων Νίκος Γραμματικάκης, η χρηματιστηριακή αξία του οποίου είναι 250.000 ευρώ.