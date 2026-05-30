Μένει στη Ligue 1 η Νις

Το γκολ του 19χρονου Καΐλ Μπουντάς στο 81ο λεπτό και η «εκτέλεση» του Ελιέ Βαχί στο 87ο, «σφράγισαν» τη νίκη της Νις επί της Σεντ Ετιέν με 4-1 στη ρεβάνς των μπαράζ παραμονής/ανόδου στη Ligue 1 και κράτησαν την ομάδα της Νίκαιας και την επόμενη αγωνιστική περίοδο στα «σαλόνια» του γαλλικού ποδοσφαίρου.

Στη ρεβάνς του «λευκού» 0-0 του πρώτου αγώνα της Τρίτης (26/5), η Νις έδειξε να είναι πολύ πιο αποφασιστική στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Προηγήθηκε στο 62’ με τον Κλος, όμως στο 79’ η Σεντ Ετιέν έφερε το ματς στα ίσα με πέναλτι του Νταβιτασβίλι.

Στο φινάλε, ωστόσο, «μίλησαν» οι επιθετικοί της Νις. Πρώτα ο Μπουντάς με δυνατή εκτέλεση από κοντά έκανε το 2-1 για τους γηπεδούχους, για να έρθει στο 87’ το υπέροχο τελείωμα του Βαχί, για να «τελειώσει» το ματς και την υπόθεση παραμονή για τη Νις. Το...κερασάκι στην τούρτα για το τελικό 4-1 έβαλε και πάλι ο Βαχί στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων.