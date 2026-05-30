Στη Ρίβερ Πλέιτ ο Οταμέντι

Επίσημη είναι η επιστροφή του Νικολάς Οταμέντι στην πατρίδα του. Ο Αργεντινός στόπερ, ο οποίος ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με την Μπενφίκα έπειτα από έξι χρόνια στη Λισαβόνα, υπέγραψε συμβόλαιο για 1,5 έτος με τη Ρίβερ Πλέιτ.

Πρόκειται για μία εξέλιξη που είχε προαναγγελθεί από τα ρεπορτάζ του προηγούμενου διαστήματος, με τον Φαμπρίσιο Ρομάνο, να τονίζει ότι είναι πλέον παίκτης των «Millonarios» και με τη βούλα ο 38χρονος ποδοσφαιριστής, ενώ στη συνέχεια βγήκε η σχετική ανακοίνωση του κλαμπ.

Πρόκειται για τον 7ο σταθμό στην καριέρα του έμπειρου άσου, ο οποίος ξεκίνησε από τη Βελές Σάρσφιλντ (2007-10), ενώ στη συνέχεια έπαιξε σε Πόρτο (2010-14), Βαλένθια (2014-15), Ατλέτικο Μινέιρο (2014), Μάντσεστερ Σίτι (2015-20) και Μπενφίκα (2020-26).

Τη φετινή σεζόν αγωνίστηκε σε 49 ματς με τους «αετούς», σημειώνοντας τρία γκολ, ενώ είχε και τέσσερις ασίστ.

Πηγή: sport-fm.gr