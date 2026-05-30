Η Μόντσα επέστρεψε στη Serie A

Ένα χρόνο μετά τον υποβιβασμό της η Μόντσα επέστρεψε στη Serie A, καθώς κατάφερε να μείνει «ζωντανή» μέσα από ένα απίστευτο «θρίλερ» στις μάχες που έδωσε με την Καταντζάρο, στα play off ανόδου απ’ την Serie B.

Η ομάδα της Λομβαρδίας είχε νικήσει εκτός έδρας με 2-0 στον πρώτο αγώνα που διεξήχθη στην Καλαβρία την περασμένη Κυριακή (24/5) και φαινόταν να έχει τον απόλυτο έλεγχο της κατάστασης.

Η Καταντζάρο, ωστόσο, με τα γκολ των Φελίπε Τζακ (39’) και Φροζινίνι (78’) κατάφερε να ισορροπήσει τη σειρά και να νικήσει με 2-0 εκτός έδρας στη ρεβάνς της Παρασκευής (29/5), αλλά η πρόκριση πήγε εντέλει στη Μόντσα, χωρίς να χρειαστεί παράταση ή πέναλτι.

Ο λόγος; Ο ιδιότυπος κανονισμός που υπάρχει στα play off της ιταλικής Serie B που προβλέπει πως εάν μετά τα 180 λεπτά του διπλού τελικού υπάρχει «ισορροπία» η άνοδος θα πηγαίνει αυτομάτως στην ομάδα που τερμάτισε πιο ψηλά στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος. 

Στην προκειμένη περίπτωση η Μόντσα ήταν στην 3η θέση με 76 βαθμούς, ενώ η Καταντζάρο στην 5η με 59 βαθμούς κι έτσι οι «κόκκινοι» της Λομβαρδίας πανηγύρισαν (με πολύ άγχος η αλήθεια είναι) την επάνοδό τους στη Serie A.

Η Μόντσα θα αγωνιστεί για 4η φορά στην Ιστορία της στη Serie A και θα ακολουθήσει τις Βενέτσια και Φροζινόνε που είχαν εξασφαλίσει την απευθείας άνοδό τους.

