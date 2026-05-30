Επιστροφή στην Α' κατηγορία μετά από πέντε χρόνια

Στην Ομόνοια 29ης Μαΐου θα παραμείνει για δεύτερη διαδοχική χρονιά ο Χαράλαμπος Αριστοτέλους.

Ο 31χρονος μέσος θα επιστρέψει στην Α’ κατηγορία μετά από πέντε χρόνια.

Στα μεγάλα σαλόνια έχει καταγράψει συμμετοχές στο παρελθόν με τις φανέλες των ΠΑΕΕΚ, Ερμή και Ανόρθωση.

«Το Σωματείο μας ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Κύπριο ποδοσφαιριστή Χαράλαμπο Αριστοτέλους» αναφέρει η ανακοίνωση της νεοφώτιστης ομάδας.