ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια: Οι εντεκάδες του «αιώνιου»

Τελευταίο ντέρμπι «αιωνίων» της φετινής σεζόν στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής των Πλέι Οφ.

Δείτε τις εντεκάδες αγώνα ανάμεσα στον ΑΠΟΕΛ και την Ομόνοια (18:00) στο ΓΣΠ.

ΑΠΟΕΛ: Μίχος, Αντωνίου, Ντέγκενεκ, Μιρ, Νανού, Τομάς, Ντάλσιο, Καττιρτζής, Γιαννακού, Μαντσίνι, Ντράζιτς.

ΟΜΟΝΟΙΑ: Φαμπιάνο, Ντιουνκού, Οντουμπάτζο, Σίμιτς, Μπάλκοβετς, Κούσουλος, Άιτινγκ, Μαγιαμπέλα, Χρήστου, Χατζηγιοβάνης, Μαέ.