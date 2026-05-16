ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια: Οι εντεκάδες του «αιώνιου»
Δείτε τις επιλογές των δύο προπονητών
Τελευταίο ντέρμπι «αιωνίων» της φετινής σεζόν στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής των Πλέι Οφ.
Δείτε τις εντεκάδες αγώνα ανάμεσα στον ΑΠΟΕΛ και την Ομόνοια (18:00) στο ΓΣΠ.
ΑΠΟΕΛ: Μίχος, Αντωνίου, Ντέγκενεκ, Μιρ, Νανού, Τομάς, Ντάλσιο, Καττιρτζής, Γιαννακού, Μαντσίνι, Ντράζιτς.
ΟΜΟΝΟΙΑ: Φαμπιάνο, Ντιουνκού, Οντουμπάτζο, Σίμιτς, Μπάλκοβετς, Κούσουλος, Άιτινγκ, Μαγιαμπέλα, Χρήστου, Χατζηγιοβάνης, Μαέ.