Πρωτόγνωρο με Κούσουλο στο ΑΠΟΕΛ-Ομόνοια!

Γκολ έβαλε ξανά στην καριέρα του. Σκόραρε ξανά σε βάρος του ΑΠΟΕΛ. Ο Ιωάννης Κούσουλος όμως ποτέ δεν είχε σκοράρει πέραν του ενός γκολ σε παιχνίδι πρωταθλήματος.

Ο αρχηγός της Ομόνοιας σκοράροντας δύο φορές μέχρι το 17’ του ντέρμπι στο ΓΣΠ, έβαλε σε θέση οδηγού την ομάδα του.

Στην καριέρα του είχε σκοράρει άλλη μία φορά δυο γκολ σε ένα παιχνίδι, όμως τότε ήταν σε παιχνίδι κυπέλλου κόντρα στην Δόξα τη σεζόν 2019-20 (4-1).

Στην τρέχουσα περίοδο ο Κούσουλος είχε σκοράρει άλλο ένα γκολ, στο 5-0 επί της ΑΕΛ.