Δεν είναι ανέκδοτο... είναι ο πάγκος του ΑΠΟΕΛ!

Ήταν εννέα Κύπριοι και ένας ξένος… Δεν κάνουμε εισαγωγή για κάποιο ανέκδοτο, αλλά απαριθμούμε τα άτομα στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ στο ντέρμπι με την Ομόνοια.

Λόγω των πολλών απουσιών, οι γαλαζοκίτρινοι στο – ούτως ή αλλιώς αδιάφορο βαθμολογικά ντέρμπι αιωνίων – επιστράτευσαν πολλούς νεαρούς για το παιχνίδι απέναντι στην πρωταθλήτρια.

Γι’ αυτό και στον πάγκο υπάρχει ένα ασυνήθιστο σκηνικό, αφού σε αυτό είναι εννέα Κύπριοι, οι πλείστοι για πρώτη φορά, και μονάχα ένας ξένος.

Συγκεκριμένα, στον πάγκο είναι οι Χριστοδούλου, Σ.Βωνιάτης, Πουρσαϊτίδης, Άπια, Α.Αγγελίδης, Η.Ορφανίδης, Μ.Φιλιππίδης, Δ.Ιωάννου, Κούτσακος, Γ.Τζιωρτζής.

Θυμίζουμε ότι στο αρχικό σχήμα βρίσκονται οι Μίχος, Αντωνίου, Ντέγκενεκ, Μιρ, Νανού, Γιαννακού, Τομάς, Καττιρτζής, Τομάς, Μαντσίνι, Ντράζιτς.