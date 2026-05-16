Οι αρχικές συνθέσεις στο Απόλλων-Άρης

Aπόλλωνας και Άρης συγκρούονται στο στάδιο «Αλφαμέγα» σε ένα αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι.

Από τη μια οι γαλάζιοι έκλεισαν θέση για την Ευρώπη και κυνηγούν τη 2η θέση, σκεπτόμενοι φυσικά και τον τελικό του κυπέλλου, ενώ από την άλλη οι πράσινοι θέλουν να ολοκληρώσουν όσο γίνεται καλύτερα την τρέχουσα σεζόν.

Ο προπονητής του Απόλλωνα, Ερνάν Λοσάδα, στο αρχικό σχήμα επέλεξε τους Κουν, Γκασπάρ, Άδωνη, Κβίντα, Μαλεκκίδης, Μπράουν, Λιούμπιτς, Βάισμπεκ, Εσκρίτσε, Ροντρίγκες, Γιουσέφ.

Από την πλευρά του ο τεχνικός του Άρη, Λιάσος Λουκά, διάλεξε τους Σωφρονίου, Καλούλου, Μπαλογκούν, Έργκας, Μπουράν, Μοντνόρ, Χαραλάμπους, Νίκολιτς, Γκάουσταντ, Παζέ, Εφαγκέ.