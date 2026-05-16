Περισσότεροι από 20.000 οπαδοί στην προπόνηση της ΑΕΚ

Σε ακόμα μία ανοιχτή προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια οι φίλοι της ΑΕΚ κατέκλυσαν την Allwyn Arena, με περισσότερους από 20.000 οπαδούς της Ένωσης να βρίσκονται στο γήπεδο!

Η Νέα Φιλαδέλφεια φόρεσε ξανά τα γιορτινά της, με τους φίλους της ΑΕΚ να δίνουν μαζικό «παρών» στην Allwyn Arena και να αποθεώνουν την ομάδα, μία μέρα πριν από τη φιέστα τίτλου στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Οι οπαδοί της Ένωσης κατέκλυσαν το γήπεδο, δημιουργώντας εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στην τελευταία προπόνηση των πρωταθλητών πριν από το μεγάλο ματς. Για ακόμη μία φορά, επιβεβαιώθηκε η ξεχωριστή σχέση που έχει χτιστεί ανάμεσα στον κόσμο και την ομάδα, με τη Νέα Φιλαδέλφεια να θυμίζει κανονική αγωνιστική ημέρα.

Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε από τα μεγάφωνα του γηπέδου, άνοιξε και το πάνω διάζωμα για να χωρέσουν όλοι, με τον κόσμο να ξεπερνά τις 20.000!

Η ατμόσφαιρα απογειώθηκε όταν οι πρώτοι παίκτες της ΑΕΚ βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο. Άρχισαν να φωνάζουν ρυθμικά «Νάτοι, νάτοι οι πρωταθλητές», χαρίζοντας την πρώτη μεγάλη αποθέωση στους ποδοσφαιριστές. Λίγο αργότερα, σειρά πήρε ο Μάρκο Νίκολιτς, με το όνομά του να ακούγεται ρυθμικά από τις εξέδρες.















