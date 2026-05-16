ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Περισσότεροι από 20.000 οπαδοί στην προπόνηση της ΑΕΚ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Περισσότεροι από 20.000 οπαδοί στην προπόνηση της ΑΕΚ

Σε ακόμα μία ανοιχτή προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια οι φίλοι της ΑΕΚ κατέκλυσαν την Allwyn Arena, με περισσότερους από 20.000 οπαδούς της Ένωσης να βρίσκονται στο γήπεδο!

Η Νέα Φιλαδέλφεια φόρεσε ξανά τα γιορτινά της, με τους φίλους της ΑΕΚ να δίνουν μαζικό «παρών» στην Allwyn Arena και να αποθεώνουν την ομάδα, μία μέρα πριν από τη φιέστα τίτλου στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Οι οπαδοί της Ένωσης κατέκλυσαν το γήπεδο, δημιουργώντας εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στην τελευταία προπόνηση των πρωταθλητών πριν από το μεγάλο ματς. Για ακόμη μία φορά, επιβεβαιώθηκε η ξεχωριστή σχέση που έχει χτιστεί ανάμεσα στον κόσμο και την ομάδα, με τη Νέα Φιλαδέλφεια να θυμίζει κανονική αγωνιστική ημέρα.

Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε από τα μεγάφωνα του γηπέδου, άνοιξε και το πάνω διάζωμα για να χωρέσουν όλοι, με τον κόσμο να ξεπερνά τις 20.000!

Η ατμόσφαιρα απογειώθηκε όταν οι πρώτοι παίκτες της ΑΕΚ βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο. Άρχισαν να φωνάζουν ρυθμικά «Νάτοι, νάτοι οι πρωταθλητές», χαρίζοντας την πρώτη μεγάλη αποθέωση στους ποδοσφαιριστές. Λίγο αργότερα, σειρά πήρε ο Μάρκο Νίκολιτς, με το όνομά του να ακούγεται ρυθμικά από τις εξέδρες.







sport-fm.gr 

 

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οριστικό: Ο Τσάμπι Αλόνσο είναι ο νέος προπονητής της Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μέντεζ: «Ευχαριστώ προσωπικά του Γκαρσία και Ρομπέρζ»

ΑΕΚ

|

Category image

Σα Πίντο: «Ξέρω τι λέγεται για την κυπριακή διαιτησία, είναι απίστευτο αυτό που είδαμε σήμερα»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Γκαρσία: «Μπορώ να πω πολλά, αλλά δεν θα πω»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Αυτό είναι ένα μάθημα για εμάς στο μέλλον»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Tα τρία στοιχεία που ξεχώρισε ο Χένινγκ Μπεργκ από τη νίκη κόντρα στον ΑΠΟΕΛ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η νίκη του Απόλλωνα κόντρα στον Άρη

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Η ομάδα χτίζεται για τη νέα χρονιά»

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η χορταστική ισοπαλά στην «Αρένα»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η νίκη της Ομόνοιας στο «αιώνιο»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Μιλίσεβιτς το... μοίρασε στο 90+3΄!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μετά την τριάρα, η Ομόνοια πάει να πάρει και το ρεκόρ από τον ΑΠΟΕΛ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Με αέρα πρωταθλήτριας, έριξε ξεκούραστη τριάρα στον ΑΠΟΕΛ η Ομόνοια!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Απόλλωνας σταμάτησε αρνητικό σερί τριών χρόνων κι ανέβηκε δεύτερος!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

(ΒΙΝΤΕΟ) LIVE η δράση της 9ης αγωνιστικής των Πλέι Οφ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη