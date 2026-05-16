(ΒΙΝΤΕΟ) LIVE η δράση της 9ης αγωνιστικής των Πλέι Οφ
Δημοσιευτηκε:
Σέντρα στις 18:00 στα παιχνίδια της πρότελευταίας αγωνιστικής της δεύτερης φάσης του πρωταθλήματος στον πρώτο όμιλο
ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια 0-2
10΄, 17΄Κούσουλος
Οι συνθέσεις:
ΑΠΟΕΛ: Μίχος, Αντωνίου, Ντέγκενεκ, Μιρ, Νανού, Τομάς, Ντάλσιο, Καττιρτζής, Γιαννακού, Μαντσίνι, Ντράζιτς.
ΟΜΟΝΟΙΑ: Φαμπιάνο, Ντιουνκού, Οντουμπάτζο, Σίμιτς, Μπάλκοβετς, Κούσουλος, Άιτινγκ, Μαγιαμπέλα, Χρήστου, Χατζηγιοβάνης, Μαέ.
Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος
VAR: Τεχράνυ Ανδρέας
ΑΕΚ - Πάφος 1-1
22΄Μπάγιτς/31΄Πέπε
Οι συνθέσεις:
ΑΕΚ: Παρασκευά, Ιωάννου, Σουάρεθ, Λέδες, Μπάγιτς, Μιλίσεβιτς, Πέρε Πονς, Μιραμόν, Χάμπος, Ναούμ, Καρδέρο.
ΠΑΦΟΣ: Γκόρτερ, Νταβίντ Λουίζ, Κίνα, Ζάζα, Ιωάννου, Όρσιτς, Λουκάσεν, Σούνιτς, Ντράγκομιρ, Κορέια, Πέπε.
Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος
VAR: Αθανασίου Κυριάκος
Απόλλων - Άρης 2-0
15΄, 33΄Γιούσεφ
Οι συνθέσεις:
Απόλλων: Κουν, Γκασπάρ (9΄Σιήκκης) Άδωνη, Κβίντα, Μαλεκκίδης, Μπράουν, Λιούμπιτς, Βάισμπεκ, Εσκρίτσε, Ροντρίγκες, Γιουσέφ.
Άρης: Σωφρονίου, Καλούλου, Μπαλογκούν, Έργκας, Μπουράν, Μοντνόρ, Χαραλάμπους, Νίκολιτς, Γκάουσταντ, Παζέ, Εφαγκέ.
Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης
VAR: Αντωνίου Μάριος