«Δεν θέλω να γίνουν ρομπότ, με ικανοποιεί η νοοτροπία της ομάδας»

Μήνυμα στο match programme του Απόλλωνα για τον αγώνα με τον Άρη, από τον προπονητή των γαλάζιων, Ερνάν Λοσάδα.

«Στον Απόλλωνα έχω συναντήσει μια πραγματική οικογένεια, η οποία χτίστηκε χάρη στους ίδιους τους ποδοσφαιριστές και στους ανθρώπους της ομάδας. Πρόκειται για εξαιρετικούς χαρακτήρες, με σωστή νοοτροπία και διάθεση να δουλέψουν και να παλέψουν για το σύνολο. Πολλοί από τους ποδοσφαιριστές έχουν αναπτύξει δυνατές σχέσεις μεταξύ τους και αυτό αποτυπώνεται και μέσα στο γήπεδο.

Όταν αγωνίζεσαι, δεν παλεύεις μόνο για τη φανέλα ή για τον σύλλογο, αλλά και για τον συμπαίκτη σου. Σε αρκετές περιπτώσεις, ακόμη και για έναν φίλο σου. Αυτή η ενότητα είναι αποτέλεσμα της δικής τους στάσης, αλλά και της καθημερινής επικοινωνίας και συνεργασίας με το τεχνικό επιτελείο. Υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός και πολλή δουλειά πίσω από όσα βλέπει ο κόσμος στο γήπεδο.

Είναι σημαντικό οι ποδοσφαιριστές να έρχονται καθημερινά στο προπονητικό κέντρο με χαμόγελο. Να υπάρχει σωστή ισορροπία ανάμεσα στη σοβαρή δουλειά και στην απόλαυση του ποδοσφαίρου. Αυτό βοηθά τους παίκτες να αγωνίζονται με αυτοπεποίθηση και ελευθερία, χωρίς να νιώθουν πίεση ή φόβο μέσα στο παιχνίδι.

Υπάρχουν συγκεκριμένες αρχές και κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται, όμως ειδικά στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου θέλω οι ποδοσφαιριστές να εκφράζουν τη δημιουργικότητά τους. Δεν θέλω να γίνουν «ρομπότ». Θέλω να έχουν προσωπικότητα, φαντασία και την ελευθερία να πάρουν τις σωστές αποφάσεις μέσα στο παιχνίδι. Αυτό που με ικανοποιεί περισσότερο αυτή τη στιγμή είναι η νοοτροπία της ομάδας.

Χωρίς σωστή νοοτροπία, θετική στάση και διάθεση για δουλειά, είναι πολύ δύσκολο να πετύχεις κάτι σημαντικό στο ποδόσφαιρο. Από την πρώτη ημέρα προσπαθήσαμε να δώσουμε στην ομάδα ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα, να τοποθετήσουμε κάθε ποδοσφαιριστή στη θέση όπου μπορεί να αποδώσει καλύτερα και να δημιουργήσουμε ισορροπία ανάμεσα στην άμυνα και στην επίθεση. Μέσα από πολλή δουλειά, επαναλήψεις και συνέπεια στο πλάνο μας, η ομάδα άρχισε να λειτουργεί όλο και πιο φυσικά μέσα στο γήπεδο.

Πλέον βρισκόμαστε στην τελική ευθεία της σεζόν και το πιο σημαντικό είναι να παραμείνουν όλοι οι ποδοσφαιριστές υγιείς και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση ενόψει του τελικού. Ο βασικός στόχος της χρονιάς έχει ήδη επιτευχθεί. Τώρα η απόλυτη προτεραιότητα είναι να προετοιμαστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τη μεγαλύτερη πρόκληση της σεζόν.»