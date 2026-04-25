Νίκησε αλλά... σοκαρίστηκε η Τότεναμ!

Κι εκεί που ετοιμαζόταν να πάρει ανάσα, η Τότεναμ βρέθηκε ξανά στο -2 από τις θέσεις του υποβιβασμού, αφού, παρά το δικό της 1-0 επί της Γουλβς, η Γουέστ Χαμ στο 92’ επικράτησε 2-1 της Έβερτον!

Απίθανα πράγματα στην Premier League που όσο περνούν οι αγωνιστικές και φτάνουμε προς το φινάλε, τα λεπτά γίνονται… δραματικά στα γήπεδα της κορυφαίας Λίγκας, με την Τότεναμ και τη Γουέστ Χαμ ν’ αλλάζουν συνεχώς θέσεις το απόγευμα του Σαββάτου!

Τα «σπιρούνια» λίγο έλειψε να κολλήσουν και απέναντι στην υποβιβασμένη Γουλβς στο «Μολινό», έχασαν με τραυματισμό τον Σολάνκε και με σοβαρότατη ζημιά στο γόνατο τον Σίμονς, αλλά τελικά με προβολή του Παλίνια στο 82’ πήραν τους βαθμούς με το 1-0.

Κι ενώ αυτό έβγαλε από την τελευταία τριάδα την ομάδα του Ντε Τζέρμπι, η χαρά των οπαδών δεν κράτησε για πολύ…

Κι αυτό, διότι την ίδια ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου, η Γουέστ Χαμ επιβλήθηκε 2-1 της Έβερτον στο 92’! Ο Σούτσεκ στο 51’ με κεφαλιά από το πρώτο δοκάρι είχε βάλει μπροστά τους γηπεδούχους και η η Έβερτον πήγε να κάνει ένα τεράστιο δώρο στην Τότεναμ στο 88’, με τον Ντούσμπερι Χολ να ισοφαρίζει με δεξί βολέ εντός περιοχής.

Το Νούνο Σάντο, ωστόσο, θα έπαιρνε όλους τους βαθμούς, με τον Κάλουμ Γουίλσον στο 92’ από τρομερή κεφαλιά – πάσα του Μπόουεν από το δεύτερο δοκάρι, να γράφει το τελικό 2-1. Με αυτό το σκορ η Γουέστ Χαμ άφησε την Τότεναμ στο -2 από τις θέσεις της επιβίωσης.

