Η ΕΝΥ Ύψωνα πήρε την... μπουκιά από το στόμα της Ομόνοιας Αραδίππου!

Προερχόμενη από τρεις σερί αγώνες χωρίς νίκη η Ομόνοια Αραδίππου ετοιμαζόταν να πανηγυρίσει ένα τρίποντο που θα οριστικοποιούσε την παραμονή της στην πρώτη κατηγορία, όμως η ΕΝΥ Ύψωνα της... πήρε την μπουκιά από το στόμα στο 90+5'!

Χάρη σε ωραίο γκολ του Μπα με ανάποδο ψαλίδι οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν τους Αραδιππιώτες που είχαν προηγηθεί με γκολ του Γεωργίου στο 10' και διαμόρφωσαν το τελικό 1-1.

Έτσι, η Ομόνοια Αραδίππου, μετρώντας πλέον τέσσερα διαδοχικά ματς χωρίς τρίποντο και βρίσκονται στους 36 βαθμούς, δεν νιώθουν ακόμη απόλυτα ασφαλείς, καθώς με τρεις αγωνιστικές να απομένουν είναι στο +4 από Ακρίτα και στο +5 από Ολυμπιακό που έχει αγώνα λιγότερο.

Η ομάδα του Ύψωνα από την άλλη ανέβηκε στους 38 βαθμούς και είναι πιο ασφαλής από τα «περιστέρια».

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ: Κόστιτς, Αντωνίου, Ενρίκες, Τελάντερ, Βαν Μούλεμ, Κάνο, Χαβέλκα (62' Ζορζίνιο), Έντουαρτς (78' Ποντικός), Μουαντίμπ (90' Ρινγκ), Γεωργίου (78' Καλλής), Λομονάκο.

ΚΡΑΣΑΒΑ ΕΝΥ ΥΨΩΝΑ: Αβραμένκο, Κυριάκου (46' Τσερίσεφ), Ντε Λούκας, Ντα Γκράσα, Άντο, Μελνιτσένκο (68' Μπαχάσα), Πάνκοβ, Κάμους (68' Tεσέιρα), Κουμουρής, Μπούτνικ (87' Ενρίκε), Ανκέγιε (46' Μπα).

ΣΚΟΡΕΡ: 10' Γεωργίου / 90+5' Μπα

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 79' Ζορζίνιο / 63' Μπα

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χριστοδούλου Ιωάννης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Χαράλαμπος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας

4ος Διαιτητής: Κουσιάππας Σίμος

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Ανδρέου Π. Ανδρέας

Παρατηρητής: Δημητρίου Βασίλης