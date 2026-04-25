Με σπασμένα φρένα: Φοβερή ανατροπή από 3-0 η Μπάγερν που κυνηγά στοιχειωμένο ρεκόρ της Τορίνο!

Τι και αν βρέθηκε πίσω στο σκορ με 3-0, η Μπάγερν αποτύπωσε στο χορτάρι γιατί είναι μια εκ των κορυφαίων ομάδων του πλανήτη. Οι Βαυαροί μια αγωνιστική μετά την κατάκτηση του τίτλου διέλυσαν τη Μάιντς με 4-3 και απέδειξαν την τρομερή κατάσταση στην οποία βρίσκονται.

Λίγες ημέρες πριν τον μεγάλο ημιτελικό με την Παρί, η ομάδα του Κομπανί όταν πάτησε το πόδι στο γκάζι έκανε την ανατροπή και πλέον φορτσάρει για ένα στοιχειωμένο ρεκόρ.

Ναι, η Μπάγερν έφτασε τα 113 γκολ και στόχος της να φτάσει τα 125 τέρματα σε μια σεζόν πρωταθλήματος της Τορίνο τη σεζόν 1947/48. Θυμίζουμε, πως η Μπάγερν θα παίξει μέχρι το τέλος με Χάιντενχαϊμ, Βόλφσμπουργκ και Κολωνία.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τους Κορ, Νέμπελ και Μπέκερ, ωστόσο ο Τζάκσον στο 51', ο Ολίσε στο 73', ο Μουσιάλα στο 80' και ο Κέιν στο 83' έφεραν τα πάνω - κάτω.

Κολωνία-Λεβερκούζεν 1-2

Γερά στο κόλπο για την έξοδο στο Champions League παρέμεινε η Λεβερκούζεν, που επικράτησε 2-1 εκτός έδρας της Κολωνίας και εδραιώθηκε στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας της Bundesliga. Ο Σικ σημείωσε και τα δύο γκολ (43' πέν., 52') για τις Ασπιρίνες, με τον Βάλντσμιντ να μειώνει στο 78'.

Άουγκσμπουργκ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 1-1

Την ευκαιρία να εδραιωθεί στην έβδομη θέση της βαθμολογίας της Bundesliga έχασε η Άιντραχτ Φρανκφούρτης, που έμεινε στο 1-1 με την Άουγκσμπουργκ εκτός έδρας. Ο Κάντε έβαλε μπροστά στο σκορ τους Βαυαρούς στο 44', με τους Αετούς να παίρνουν τον βαθμό χάρη σε γκολ του Ντοάν στο 66ο λεπτό της αναμέτρησης.

Χάιντενχαϊμ - Ζανκτ Πάουλι 2-0

Η Χάιντενχαϊμ πέτυχε τη δεύτερη νίκη της στα τρία τελευταία και ελπίζει ξανά για τα μπαράζ. Εντός έδρας τρίποντο με 2-0 κόντρα στην Ζανκτ Πάουλι, την οποία κράτησε στη 16η θέση και πίσω από την απευθείας παραμονή. Μόλις στο 3ο λεπτό ο Ζιβζιβάντζε άνοιξε το σκορ, ενώ στο 82' ο Ντίνκσι διαμόρφωσε το 2-0 για τους γηπεδούχους.

Βόλφσμπουργκ - Γκλάντμπαχ 0-0

Η Βόλφσμπουργκ έχασε μεγάλη ευκαιρία να βρεθεί στην 16η θέση, αφού παραχώρησε εντός έδρας ισοπαλία 0-0 στην Γκλάντμπαχ. Οι «Λύκοι» ήταν καλύτεροι στο μεγαλύτερο μέρος του ματς, πίεσαν είχαν τις στιγμές τους, αλλά όχι και το γκολ της λύτρωσης. Ο Κουλιεράκης ήταν εξαιρετικός, αλλά η ομάδα του δεν μπόρεσε να φτάσει στην 7η νίκη της σεζόν. Με δέκα παίκτες ολοκλήρωσαν οι φιλοξενούμενοι λόγω αποβολής του Κάστροπ.

gazzetta.gr