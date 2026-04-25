Συγκλονιστικές εικόνες στο Πανθεσσαλικό: Στεφάνια από οπαδούς του ΟΦΗ για τους 7 αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ

Συγκινητικές εικόνες έξω από το Πανθεσσαλικό, πριν από την έναρξη του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Συγκεκριμένα, οι οπαδοί του ΟΦΗ μπήκαν στο γήπεδο για να πάρουν τις θέσεις τους στις κερκίδες, έχοντας μαζί τους στεφάνια για να τιμήσουν τη μνήμη των 7 φίλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τόσο ξαφνικά και άδικα τη ζωή τους στη Ρουμανία και ενώ ταξίδευαν για να παρακολουθήσουν από κοντά παιχνίδι της αγαπημένης τους ομάδας με τη Λιόν.

Αναμφίβολα, μια πολύ όμορφη κίνηση από τους φίλους του ΟΦΗ, ενώ να θυμίσουμε ότι Κρητικοί και Θεσσαλονικείς έχουν δημιουργήσει από νωρίς υπέροχη ατμόσφαιρα στους δρόμους του Βόλου!

