Παραμονή… και με τη βούλα για την Πάρμα χάρη στο πιο λαμπρό αστέρι της

Η Πάρμα πήρε τη νίκη με σκορ 1-0 απέναντι στην Πίζα και πλέον οριστικοποιήθηκε και μαθηματικά η διατήρηση του status της ομάδας πρώτης κατηγορίας στην Ιταλία.

Αντίθετα, η ομάδα του Όσκαρ Χίλιεμαρκ έκανε άλλο ένα βήμα προς... τον γκρεμό και τον υποβιβασμό στη Serie B με το νέο αρνητικό αποτέλεσμα.

Στο «Ταρντίνι» οι γηπεδούχοι είχαν και την τύχη με το μέρος τους από τη στιγμή που είδαν την Πίζα να πετυχαίνει δυο φορές το δοκάρι, μέχρι τελικά στο 82ο λεπτό να γίνει το 1-0.

Ο Νέστα Ελφέγκε, το παιδί που έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον του κόσμου με την ιστορία του, που είχε βάλει στην... αναμονή την ποδοσφαιρική του καριέρα, που βρέθηκε σε κλαμπ που κήρυξε πτώχευση, που έφτασε να δουλεύει μέχρι και σε εργοστάσιο αυτοκινήτων, ήταν εκείνος που πέτυχε το νικητήριο γκολ με γυριστό σουτ.

sport-fm.gr