«Αγκάλιασε» και με τα δύο χέρια το πρωτάθλημα η Μπαρτσελόνα!

Τίποτα δεν πρόκειται να σταματήσει αυτή τη Μπαρτσελόνα.

Οι «μπλαουγκράνα» είναι έτοιμοι να πανηγυρίσουν την κατάκτηση ακόμη ενός πρωταθλήματος, μετά την εκτός έδρας νίκη τους επί της Χετάφε με 2-0 για την 32η αγωνιστική της La Liga.

Με το «τρίποντο» αυτό η ομάδα του Χάνσι Φλικ εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την γκέλα της Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στην Μπέτις (1-1) και πλέον ξεφεύγει στο +11.

Η Μπάρτσα χτύπησε στο φινάλε τους πρώτου ημιχρόνου. Στο 45ο λεπτό ο Πέδρι πάσαρε στον Φερμίν Λόπες και αυτός δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη σκοράροντας με εκπληκτικό τελείωμα το 1-0 της ομάδας του.

Σε μεγάλο βαθμό το παιχνίδι κλείδωσε στο 74ο λεπτό ο Ράσφορντ, με τον Άγγλο να εκμεταλλεύεται την μπαλιά του Λεβαντόφσκι γράφοντας το τελικό 2-0.

Νωρίτερα η Αλαβές επικράτησε 2-1 της Μαγιόρκα και την προσπέρασε στη βαθμολογία. Πλέον η Αλαβές βρίσκεται στο +2 από την επικίνδυνη ζώνη, ενώ η Μαγιόρκα είναι στο +1, ωστόσο η Σεβίλλη είναι με παιχνίδι λιγότερο και με νίκη απέναντι στην Οσασούνα θα μπορέσει να τις προσπεράσει και τις δύο. Ο Βιρτζίλι έκανε το 1-0 από πλευράς Μαγιόρκα στο 18ο λεπτό, με την Αλαβές να φτάνει ωστόσο στην ολική ανατροπή. Στο 56’ ήρθε η ισοφάριση από τον Μαρτίνες για το 1-1, ενώ στο 69’ ο ίδιος ποδοσφαιριστής χτύπησε για δεύτερη φορά διαμορφώνοντας το τελικό 2-1.

