«Αγκάλιασε» και με τα δύο χέρια το πρωτάθλημα η Μπαρτσελόνα!

Μία ανάσα από το να στεφθεί πρωταθλήτρια είναι η Μπαρτσελόνα, με τους «μπλαουγκράνα» να περνάνε πάνω και από τη Χετάφε με 2-0 για το +11 από τη δεύτερη Ρεάλ Μαδρίτης.

Τίποτα δεν πρόκειται να σταματήσει αυτή τη Μπαρτσελόνα.

Οι «μπλαουγκράνα» είναι έτοιμοι να πανηγυρίσουν την κατάκτηση ακόμη ενός πρωταθλήματος, μετά την εκτός έδρας νίκη τους επί της Χετάφε με 2-0 για την 32η αγωνιστική της La Liga.

Με το «τρίποντο» αυτό η ομάδα του Χάνσι Φλικ εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την γκέλα της Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στην Μπέτις (1-1) και πλέον ξεφεύγει στο +11.

Η Μπάρτσα χτύπησε στο φινάλε τους πρώτου ημιχρόνου. Στο 45ο λεπτό ο Πέδρι πάσαρε στον Φερμίν Λόπες και αυτός δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη σκοράροντας με εκπληκτικό τελείωμα το 1-0 της ομάδας του.

Σε μεγάλο βαθμό το παιχνίδι κλείδωσε στο 74ο λεπτό ο Ράσφορντ, με τον Άγγλο να εκμεταλλεύεται την μπαλιά του Λεβαντόφσκι γράφοντας το τελικό 2-0.

Νωρίτερα η Αλαβές επικράτησε 2-1 της Μαγιόρκα και την προσπέρασε στη βαθμολογία. Πλέον η Αλαβές βρίσκεται στο +2 από την επικίνδυνη ζώνη, ενώ η Μαγιόρκα είναι στο +1, ωστόσο η Σεβίλλη είναι με παιχνίδι λιγότερο και με νίκη απέναντι στην Οσασούνα θα μπορέσει να τις προσπεράσει και τις δύο. Ο Βιρτζίλι έκανε το 1-0 από πλευράς Μαγιόρκα στο 18ο λεπτό, με την Αλαβές να φτάνει ωστόσο στην ολική ανατροπή. Στο 56’ ήρθε η ισοφάριση από τον Μαρτίνες για το 1-1, ενώ στο 69’ ο ίδιος ποδοσφαιριστής χτύπησε για δεύτερη φορά διαμορφώνοντας το τελικό 2-1.

