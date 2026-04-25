Με δύο επιστροφές η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ στον τελικό κυπέλλου
Με τους Σουαλιό Μεϊτέ και Αντρίγια Ζίφκοβιτς θα παραταχθεί μετά από καιρό ο ΠΑΟΚ, για τον μεγάλο τελικό απέναντι στον ΟΦΗ που θα πραγματοποιηθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.
Η ώρα του μεγάλου τελικού είναι εδώ. Η γιορτή του ελληνικού ποδοσφαίρου έφτασε με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ, με τη μονομαχία να λαμβάνει χώρα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ανακοίνωσε την 11άδα με την οποία θα παραταχθεί στον αγωνιστικό χώρο για να φτάσει στην κατάκτηση του τροπαίου.
Ο Ρουμάνος τεχνικός θα έχει στη διάθεση του από την έναρξη της αναμέτρησης τόσο τον Σουαλιό Μεϊτέ, όσο και τον Αντρίγια Ζίφκοβιτς, δύο ποδοσφαιριστές που βρισκόντουσαν καιρό στα πιτς λόγω τραυματισμών, η απουσία των οποίων του στοίχησε πολύ στις προηγούμενες αναμετρήσεις του «Δικεφάλου του Βορρά».
Ο Τσιφτσής θα ξεκινήσει κάτω από τα «ασπρόμαυρα» δοκάρια, με την άμυνα του ΠΑΟΚ να απαρτίζεται από τους Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα. Στα χαφ ο Λουτσέσκου επέλεξε να ξεκινήσει με τους Μεϊτέ-Οζντόεφ, ενώ ο Κωνσταντέλιας θα αναλάβει ένα πιο ελεύθερο ρόλο μπροστά τους. Αριστερά θα αγωνιστεί ο Τάισον, δεξιά ο Ζίφκοβιτς και στην κορυφή της επίθεσης ο νεαρός Μύθου.
