Με δύο επιστροφές η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ στον τελικό κυπέλλου

Η ώρα του μεγάλου τελικού είναι εδώ. Η γιορτή του ελληνικού ποδοσφαίρου έφτασε με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ, με τη μονομαχία να λαμβάνει χώρα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ανακοίνωσε την 11άδα με την οποία θα παραταχθεί στον αγωνιστικό χώρο για να φτάσει στην κατάκτηση του τροπαίου.

Ο Ρουμάνος τεχνικός θα έχει στη διάθεση του από την έναρξη της αναμέτρησης τόσο τον Σουαλιό Μεϊτέ, όσο και τον Αντρίγια Ζίφκοβιτς, δύο ποδοσφαιριστές που βρισκόντουσαν καιρό στα πιτς λόγω τραυματισμών, η απουσία των οποίων του στοίχησε πολύ στις προηγούμενες αναμετρήσεις του «Δικεφάλου του Βορρά».

Ο Τσιφτσής θα ξεκινήσει κάτω από τα «ασπρόμαυρα» δοκάρια, με την άμυνα του ΠΑΟΚ να απαρτίζεται από τους Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα. Στα χαφ ο Λουτσέσκου επέλεξε να ξεκινήσει με τους Μεϊτέ-Οζντόεφ, ενώ ο Κωνσταντέλιας θα αναλάβει ένα πιο ελεύθερο ρόλο μπροστά τους. Αριστερά θα αγωνιστεί ο Τάισον, δεξιά ο Ζίφκοβιτς και στην κορυφή της επίθεσης ο νεαρός Μύθου.

