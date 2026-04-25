ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με δύο επιστροφές η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ στον τελικό κυπέλλου

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Με δύο επιστροφές η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ στον τελικό κυπέλλου

Με τους Σουαλιό Μεϊτέ και Αντρίγια Ζίφκοβιτς θα παραταχθεί μετά από καιρό ο ΠΑΟΚ, για τον μεγάλο τελικό απέναντι στον ΟΦΗ που θα πραγματοποιηθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Η ώρα του μεγάλου τελικού είναι εδώ. Η γιορτή του ελληνικού ποδοσφαίρου έφτασε με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ, με τη μονομαχία να λαμβάνει χώρα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ανακοίνωσε την 11άδα με την οποία θα παραταχθεί στον αγωνιστικό χώρο για να φτάσει στην κατάκτηση του τροπαίου.

Ο Ρουμάνος τεχνικός θα έχει στη διάθεση του από την έναρξη της αναμέτρησης τόσο τον Σουαλιό Μεϊτέ, όσο και τον Αντρίγια Ζίφκοβιτς, δύο ποδοσφαιριστές που βρισκόντουσαν καιρό στα πιτς λόγω τραυματισμών, η απουσία των οποίων του στοίχησε πολύ στις προηγούμενες αναμετρήσεις του «Δικεφάλου του Βορρά».

Ο Τσιφτσής θα ξεκινήσει κάτω από τα «ασπρόμαυρα» δοκάρια, με την άμυνα του ΠΑΟΚ να απαρτίζεται από τους Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα. Στα χαφ ο Λουτσέσκου επέλεξε να ξεκινήσει με τους Μεϊτέ-Οζντόεφ, ενώ ο Κωνσταντέλιας θα αναλάβει ένα πιο ελεύθερο ρόλο μπροστά τους. Αριστερά θα αγωνιστεί ο Τάισον, δεξιά ο Ζίφκοβιτς και στην κορυφή της επίθεσης ο νεαρός Μύθου.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

