«Αστεράτο» τρίποντο για τη Λίβερπουλ

Ο Reds κέρδισαν με 3-1 την Κρίσταλ Πάλας και είναι στην τέταρτη θέση που οδηγεί στ'... αστέρια.

Στο πρώτο ημίχρονο η Λίβερπουλ είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης σε ένα παιχνίδι με γρήγορο ρυθμό και από τις δύο ομάδες. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Ίσακ στο 35ο λεπτό ύστερα από ασίστ του ΜακΆλιστερ. Ο Αργεντινός σούταρε, η μπάλα έφτασε στον Σουηδό φορ, που κοντρόλαρε και εκτέλεσε τον Χέντερσον για το 1-0. Ήταν το πρώτο γκολ για τον Ίσακ μετά την επιστροφή από τον τραυματισμό του. Στο 40ο λεπτό κόντρα στη ροή του ματς, ο Ρόμπερτσον έκανε το 2-0 στην αντεπίθεση από ασίστ του Τζόουνς. Η Πάλας έχασε διπλή ευκαιρία με τον Ματετά και στη συνέχεια της φάσης ο Σκωτσέζος αριστερός μπακ διπλασίασε τα τέρματα των Reds.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα του Σλοτ είχε τον έλεγχο, όμως η Κρίσταλ Πάλας ήταν αυτή που μείωσε σε 2-1 με τον Μουνιόθ από μακρινή απόσταση σε μία φάση όπου η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ διαμαρτυρήθηκε πως δεν τηρήθηκε το fair play, καθώς ο Γούντμαν ήταν πεσμένος. Το τελικό 3-1 διαμορφώθηκε από τον Φλόριαν Βιρτς στο 90+6.

gazzetta.gr