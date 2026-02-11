ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πρόκριση άνευ ιδρώτα για την Πάφος FC

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πρόκριση άνευ ιδρώτα για την Πάφος FC

Η ομάδα του Θελάδες έκανε το καθήκον της, επικράτησε με  του Διγενή Μόρφου στην «Αρένα» και τσέκαρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του κυπέλλου.

Η Πάφος FC δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα να ξεπεράσει το εμπόδιο του Διγενή Μόρφου με τους Άντερσον (21΄, 50΄) και Ζάζα (30΄πεν.) να βρίσκουν τον δρόμο προς τα δίκτυα για το τελικό 3-0 στην «Αρένα». Πλέον η Πάφος περιμένει να μάθει αντίπαλο για τους «4» του θεσμού έχοντας βεβαίως ως μοναδικό στόχο την κατάκτηση του τροπαίου. 

Το ματς… 

Η Πάφος μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι με στόχο να «καθαρίσει» το συντομότερο δυνατό την πρόκριση. Μέχρι το 16΄είχε ήδη δύο δοκάρια, ενώ στο 21ο λεπτό ο Άντερσον άνοιξε το σκορ με πλασέ εντός περιοχής. Στο 29ο λεπτό, ο Κίνα κέρδισε πέναλτι με τον Ζάζα να μην αστοχεί από την άσπρη βούλα στο 30΄για το 2-0. Οι φιλοξενούμενοι δεν είχαν κανένα πρόβλημα να διαχειριστούν το σκορ μέχρι το φινάλε του πρώτου μέρους με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στ΄αποδυτήρια με το 0-2. 

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με την ίδια ένταση για την Πάφο η οποία στο 50΄ανέβασε κι άλλον τον πήχη του σκορ στο 0-3 με τον Άντερσον. Οι Παφίτες συνέχισαν να βρίσκονται συνεχώς στο προσκήνιο και την περιοχή του Σακκά χάνοντας τουλάχιστον 4-5 κλασικές ευκαιρίες για να πετύχουν περισσότερα γκολ. Το 0-3 δεν άλλαξε μέχρι και το φινάλε με την Πάφο να προκρίνεται στα ημιτελικά του κυπέλλου.

Τέλος, 0-3

90΄Δύο λεπτά ο έξτρα χρόνος. 

75΄Η Πάφος βρίσκεται συνεχώς στο προσκήνιο και απειλεί την εστία του Σακκά. 

60΄Η Πάφος ελέγχει απόλυτα τον ρυθμό. 

50΄ΓΚΟΛ η Πάφος, 3-0 με Άντερσον. Ο Βραζιλιάνος πετυγχαίνει το δεύτερο του γκολ στο παιχνίδι με πλασέ εντός περιοχής. 

46΄Ξεκίνησε το β΄μέρος. 

Ημίχρονο, 0-2. 

30΄ΓΚΟΛ, 2-0, εύστοχος ο Ζάζα από την άσπρη βούλα. 

29΄Πέναλτι για την Πάφο, το κέρδισε ο Κίνα από τον Μπαγιούνοβιτς. 

21΄ΓΚΟΛ η Πάφος, 1-0 με πλασέ του Άντερσον εντός περιοχής. 

16΄Νέο δοκάρι για την Πάφο! Ο Ντράγκομιρ εντός περιοχής με προβολή σημάδεψε το δοκάρι του Σακκά. 

11΄Σουτ του Κίνα από πλάγια μέσα στη περιοχή, απέκρουσε ο Σακκάς. 

7΄Δοκάρι για την Πάφο! Σέντρα του Ιωάννου, κεφαλιά του Άντερσον με την μπάλα να σταματά στο δοκάρι. 

1΄Σέντρα! 

ΕΝΤΕΚΑΔΕΣ:

ΔΙΓΕΝΗΣ: Σακκά, Ανδρέου, Νεοφύτου (46΄Τσοκκάς) Μπαγιούνοβιτς (74΄Μανοίκου) Καλλένος, Νύσσης (82΄Σοφοκλέους) Γκουγκούρης, Αντωνίου (46΄Καπαρτής) Χατζηδημητρίου, Κοστίν, Αλάτζε (62΄Κυρατζής) 

ΠΑΦΟΣ: Παπαδούδης, Κίνα, Μπρίτο, Σέμα (46΄Σούνιτς) Ιωάννου, Γκεσάντ, Μίμοβιτς, Ντράγκομιρ (84΄Μιχαήλ) Άντερσον, Ζάζα (75΄Γκαλντιεράτο) Σίλβα (61΄Μπασουαμινά)  

ΣΚΟΡΕΡ: -/21΄, 50΄Άντερσον, 30΄Ζάζα (πεν.)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ:

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: 

Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

Α' Βοηθός Διαιτητής: Μεταξάς Μιχάλης

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ιακώβου Χαράλαμπος

4ος Διαιτητής: Κουσιάππας Σίμος

VAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

AVAR: Σολωμού Δημήτρης

Παρατηρητής: Κυριάκου Αγγέλα

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΚΥΠΕΛΛΟΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πρόκριση άνευ ιδρώτα για την Πάφος FC

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Eίναι κι αυτό μια δήλωση δυσαρέσκειας στον ΑΠΟΕΛ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Με Τομάς προβάδισμα.. με Τομάς ισοφάριση

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Ποταμίτης: «Δεν βρισκόμαστε στο παρά πέντε αλλά στο συν πέντε, εγκληματική διαχείριση του ποδοσφαιρικού την τελευταία δεκαετία»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πάγκο και μετά εκτός αποστολής, πριν από την ποινή

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Απολογία Ηλιόπουλου: «Η ντροπή είναι παντού στο ελληνικό ποδόσφαιρο - Ο Μάκελι είχε αυτοπροταθεί, είναι σκάνδαλο»!

Ελλάδα

|

Category image

LIVE: ΑΠΟΕΛ - ΕΝΠ 1-1

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Η Ρεάλ Μαδρίτης έβαλε οριστικό τέλος στη Super League: «Για το καλό του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου το έργο λήγει»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η εντεκάδα του ΑΠΟΕΛ κόντρα στην ΕΝΠ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα επανέλθει το καλοκαίρι για τον Ρόδρι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πλήγμα με Ράσφορντ για τους «μπλαουγκράνα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επτά προπονητές καρτερούν το αντίο του Γκουαρντιόλα στην Σίτι - Ανάμεσά τους και ένας γνωστός μας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι ομάδες που προκρίθηκαν στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου Coca - Cola Μικρών Κατηγοριών

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

«Σκέψεις για τον Αντόνιο Ρούντιγκερ πραγματοποιεί η Τότεναμ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι επιλογές του Θελάδες κόντρα στον Διγενή

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη