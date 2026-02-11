Πρόκριση άνευ ιδρώτα για την Πάφος FC

Η Πάφος FC δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα να ξεπεράσει το εμπόδιο του Διγενή Μόρφου με τους Άντερσον (21΄, 50΄) και Ζάζα (30΄πεν.) να βρίσκουν τον δρόμο προς τα δίκτυα για το τελικό 3-0 στην «Αρένα». Πλέον η Πάφος περιμένει να μάθει αντίπαλο για τους «4» του θεσμού έχοντας βεβαίως ως μοναδικό στόχο την κατάκτηση του τροπαίου.

Το ματς…

Η Πάφος μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι με στόχο να «καθαρίσει» το συντομότερο δυνατό την πρόκριση. Μέχρι το 16΄είχε ήδη δύο δοκάρια, ενώ στο 21ο λεπτό ο Άντερσον άνοιξε το σκορ με πλασέ εντός περιοχής. Στο 29ο λεπτό, ο Κίνα κέρδισε πέναλτι με τον Ζάζα να μην αστοχεί από την άσπρη βούλα στο 30΄για το 2-0. Οι φιλοξενούμενοι δεν είχαν κανένα πρόβλημα να διαχειριστούν το σκορ μέχρι το φινάλε του πρώτου μέρους με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στ΄αποδυτήρια με το 0-2.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με την ίδια ένταση για την Πάφο η οποία στο 50΄ανέβασε κι άλλον τον πήχη του σκορ στο 0-3 με τον Άντερσον. Οι Παφίτες συνέχισαν να βρίσκονται συνεχώς στο προσκήνιο και την περιοχή του Σακκά χάνοντας τουλάχιστον 4-5 κλασικές ευκαιρίες για να πετύχουν περισσότερα γκολ. Το 0-3 δεν άλλαξε μέχρι και το φινάλε με την Πάφο να προκρίνεται στα ημιτελικά του κυπέλλου.

Τέλος, 0-3

90΄Δύο λεπτά ο έξτρα χρόνος.

75΄Η Πάφος βρίσκεται συνεχώς στο προσκήνιο και απειλεί την εστία του Σακκά.

60΄Η Πάφος ελέγχει απόλυτα τον ρυθμό.

50΄ΓΚΟΛ η Πάφος, 3-0 με Άντερσον. Ο Βραζιλιάνος πετυγχαίνει το δεύτερο του γκολ στο παιχνίδι με πλασέ εντός περιοχής.

46΄Ξεκίνησε το β΄μέρος.

Ημίχρονο, 0-2.

30΄ΓΚΟΛ, 2-0, εύστοχος ο Ζάζα από την άσπρη βούλα.

29΄Πέναλτι για την Πάφο, το κέρδισε ο Κίνα από τον Μπαγιούνοβιτς.

21΄ΓΚΟΛ η Πάφος, 1-0 με πλασέ του Άντερσον εντός περιοχής.

16΄Νέο δοκάρι για την Πάφο! Ο Ντράγκομιρ εντός περιοχής με προβολή σημάδεψε το δοκάρι του Σακκά.

11΄Σουτ του Κίνα από πλάγια μέσα στη περιοχή, απέκρουσε ο Σακκάς.

7΄Δοκάρι για την Πάφο! Σέντρα του Ιωάννου, κεφαλιά του Άντερσον με την μπάλα να σταματά στο δοκάρι.

1΄Σέντρα!

ΕΝΤΕΚΑΔΕΣ:

ΔΙΓΕΝΗΣ: Σακκά, Ανδρέου, Νεοφύτου (46΄Τσοκκάς) Μπαγιούνοβιτς (74΄Μανοίκου) Καλλένος, Νύσσης (82΄Σοφοκλέους) Γκουγκούρης, Αντωνίου (46΄Καπαρτής) Χατζηδημητρίου, Κοστίν, Αλάτζε (62΄Κυρατζής)

ΠΑΦΟΣ: Παπαδούδης, Κίνα, Μπρίτο, Σέμα (46΄Σούνιτς) Ιωάννου, Γκεσάντ, Μίμοβιτς, Ντράγκομιρ (84΄Μιχαήλ) Άντερσον, Ζάζα (75΄Γκαλντιεράτο) Σίλβα (61΄Μπασουαμινά)

ΣΚΟΡΕΡ: -/21΄, 50΄Άντερσον, 30΄Ζάζα (πεν.)

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ:

Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

Α' Βοηθός Διαιτητής: Μεταξάς Μιχάλης

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ιακώβου Χαράλαμπος

4ος Διαιτητής: Κουσιάππας Σίμος

VAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

AVAR: Σολωμού Δημήτρης

Παρατηρητής: Κυριάκου Αγγέλα