ΑΠΟΕΛ - Πάφος: Να η ευκαιρία σας!

Από όποια οπτική γωνία και να το δει κάποιος, τον τελευταίο καιρό τα πράγματα δεν πάνε και πολύ καλά τόσο για τον ΑΠΟΕΛ, όσο και για την Πάφο. Με αποτυχημένα αποτελέσματα και πορεία που τους φέρνει εκτός των στόχων τους στο πρωτάθλημα, η πρόκριση και η ενδεχόμενη κατάκτηση μετέπειτα του κυπέλου, μοιάζει να είναι μια διέξοδος που μπορεί να φέρει χαμόγελα και να σταματήσει την... μουρμούρα, με αρχή να συνδυάσουν αμφότεροι μία καλή εμφάνιση και νίκη-πρόκριση, αφού ρεαλιστικά είναι καλύτερες ομάδες από τους αντιπάλους τους και φαινομενικά θα περάσουν στα ημιτελικά.

Η Πάφος ρίχνεται πρώτη στη μάχη, σήμερα(11/2/2026) στις 17:00 έναντια στην ομάδα του Διγενή Μόρφου ενώ μία ώρα μετά ο ΑΠΟΕΛ θα υποδεχθεί την ΕΝΠ στο ΓΣΠ. Τόσο η Ένωση, όσο και ο Διγενής είναι υποδεέστερες ποιοτικά ομάδες κι αυτό μπορεί να κάνει πιο εύκολο το έργο τον φαβορί. Στη προκειμένη περίπτωση ΑΠΟΕΛ και Πάφος, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να παλέψουν για την πρόκριση.