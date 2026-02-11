ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΑΠΟΕΛ - Πάφος: Να η ευκαιρία σας!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΑΠΟΕΛ - Πάφος: Να η ευκαιρία σας!

Μονόδρομος η πρόκριση

Από όποια οπτική γωνία και να το δει κάποιος, τον τελευταίο καιρό τα πράγματα δεν πάνε και πολύ καλά τόσο για τον ΑΠΟΕΛ, όσο και για την Πάφο. Με αποτυχημένα αποτελέσματα και πορεία που τους φέρνει εκτός των στόχων τους στο πρωτάθλημα, η πρόκριση και η ενδεχόμενη κατάκτηση μετέπειτα του κυπέλου, μοιάζει να είναι μια διέξοδος που μπορεί να φέρει χαμόγελα και να σταματήσει την... μουρμούρα, με αρχή να συνδυάσουν αμφότεροι μία καλή εμφάνιση και νίκη-πρόκριση, αφού ρεαλιστικά είναι καλύτερες ομάδες από τους αντιπάλους τους και φαινομενικά θα περάσουν στα ημιτελικά.

Η Πάφος ρίχνεται πρώτη στη μάχη, σήμερα(11/2/2026) στις 17:00 έναντια στην ομάδα του Διγενή Μόρφου ενώ μία ώρα μετά ο ΑΠΟΕΛ θα υποδεχθεί την ΕΝΠ στο ΓΣΠ. Τόσο η Ένωση, όσο και ο Διγενής είναι υποδεέστερες ποιοτικά ομάδες κι αυτό μπορεί να κάνει πιο εύκολο το έργο τον φαβορί. Στη προκειμένη περίπτωση ΑΠΟΕΛ και Πάφος, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να παλέψουν για την πρόκριση.

Κατηγορίες

ΚΥΠΕΛΛΟΑΠΟΕΛΠΑΦΟΣ FCΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τρίβουν τα μάτια τους οι Απολλωνίστες

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ - Πάφος: Να η ευκαιρία σας!

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Ομόνοια: Σημαντική πληροφορία για τα εισιτήρια του εντός έδρας αγώνα απέναντι στην Ριέκα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ένα θα δώσει σίγουρα...

ΑΡΗΣ

|

Category image

(ΒΙΝΤΕΟ) Μπεργκ στους μικρούς: «Στην Ομόνοια προσέχουμε τους νεαρούς, αν είστε αρκετά καλοί θα παίξετε»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μάρκου: «Ενθουσιασμένος ο Λόπες με την επιστροφή, υπάρχει διαφορά στις προπονήσεις και στο γήπεδο με Καμορανέζι»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Γουίλι Σεμέδο: Ούτε ο ίδιος θα ξέρει και είναι λογικό!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Άρσεναλ: Από το «κοντά αλλά όχι αρκετά» στο «φαβορί για τίτλο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Απολύθηκε από την Τότεναμ ο Τόμας Φρανκ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Β’ Κατηγορία: Πρόγραμμα και τηλεοπτικές μεταδόσεις 5ης αγωνιστικής

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Τριανταφυλλίδης για υπόθεση Κούμα: «Σας λέω από τώρα ότι θα αρνηθεί τις κατηγορίες»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Απαίτηση εν μέσω κρίσης

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μαρσέιγ: Επίσημα παρελθόν ο Ντε Τσέρμπι μετά την βαριά ήττα από την Παρί Σεν Ζερμέν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πόσο εφικτό είναι να κουρευτεί ο οπαδός της Γιουνάιτεντ στα επόμενα πέντε ματς;

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παρέμβαση Κρις για τα τεκταινόμενα στον ΑΠΟΕΛ: «Αυτό το χαρτί, πρόκειται περί αστείας και φαιδρής κατάστασης»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη