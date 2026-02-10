Κύπριοι στο γήπεδο και στο VAR για το κύπελλο
Η ΚΟΠ ανακοινώνει τους διαιτητές, βοηθούς διαιτητές και παρατηρητές διαιτησίας των αγώνων της προημιτελικής Φάσης του Κυπέλλου Coca – Cola που θα διεξαχθούν την Τετάρτη.
Τετάρτη, 11.02.2026 / 17:00
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ - ΠΑΦΟΣ F.C.
Στάδιο: ΑΕΚ Αρένα
Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας
Α' Βοηθός Διαιτητής: Μεταξάς Μιχάλης
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ιακώβου Χαράλαμπος
4ος Διαιτητής: Κουσιάππας Σίμος
VAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας
AVAR: Σολωμού Δημήτρης
Παρατηρητής: Κυριάκου Αγγέλα
Τετάρτη, 11.02.2026 / 18:00
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
Στάδιο: ΓΣΠ
Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Χαράλαμπος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Μαρία
4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης
VAR: Τεχράνυ Ανδρέας
AVAR: Στυλιανού Μάριος
Παρατηρητής: Καραγιώργη Νίκη