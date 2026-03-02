To έκανε και πάλι με Απόλλωνα ο Τάνκοβιτς

Στο 40’ του αγώνα στο ΓΣΠ ο Τάνκοβιτς ισοφάρισε σε 1-1 για την Ομόνοια στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα.

Είναι η τρίτη φορά που σκοράρει σε βάρος των γαλάζιων, με τα δύο προηγούμενα να είναι από τον καιρό που αγωνιζόταν στην Πάφο FC.

Σε παιχνίδι πρωταθλήματος είχε σκοράρει τον Οκτώβριο του 2023, στην εκτός έδρας νίκη 3-0 της παφιακής ομάδας, στην οποία είχε χαρίσει λίγους μήνες αργότερα (σ.σ. Απρίλιο 2024) την πρόκριση στον τελικό του κυπέλλου της περιόδου 2023-24 με γκολάρα στο 90+5’.

Στο μεταξύ, είναι το τέταρτο του γκολ στο πρωτάθλημα με την Ομόνοια, αφού είχε σκοράρει και στα δύο παιχνίδια με την Ανόρθωση (0-5, 2-0) και απέναντι στον Εθνικό (4-0). Ένα γκολ πέτυχε και στο κύπελλο στη νίκη σε βάρος της ΑΕΚ (2-1), ενώ είχε σκοράρει και στον πρόσφατη ευρωπαϊκή ήττα με τη Ριέκα (3-1).