LIVE στις 18:00 το Άρης - ΑΕΛ (Οι 11άδες)

Άρης και ΑΕΛ έχουν ψηλά στην... ατζέντα τους την κατάκτηση του κυπέλλου.

Όμως μόνο μία θα προχωρήσει στην οκτάδα και θα δώσουν σκλήρη μάχη για την είσοδο στην οκτάδα του κυπέλλου Coca - Cola.

To LIVE του αγώνα

ΑΡΗΣ: Φοδέριγχαμ, Καλούλου, Λέλε, Γκόλντσον, Κορέια, Μπουράν, ΜακΚόσλαντ, Χαραλάμπους, Εφαγκέ, Κοκόριν, Μαγιαμπέλα.

ΑΕΛ: Οτσόα, Κονσεισάο, Κέλερ, Μιλοσάβλεβιτς, Μπογκτάν, Στεβάνοβιτς, Νταβόρ, Ζόκε, Σινγκ, Νατέλ, Σάβο.

ΣΚΟΡΕΡ: -/-

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: -/-

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χριστοφόρου Μάριος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρας Ευαγόρου

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Novak Simovic

AVAR: Εγγλέζου Νίκος

Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης