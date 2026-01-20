Αυτοί σφυρίζουν τα δύο παιχνίδια κυπέλλου της Τετάρτης (21/01)
Βγαίνουν τα άλλα δύο εισιτήρια για την οκτάδα.
Η KOΠ ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα διαιτητεύσουν τα δύο τελευταία παιχνίδια της φάσης των «16» που θα διεξαχθούν την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου.
Το ντέρμπι της Λεμεσού θα σφυρίξει ο Μάριος Χριστοφόρου και στο VAR θα είναι ο Νόβακ Σίμοβιτς.
Στο άλλο ματς, ορίστηκε ο Ιωάννης Πιριπίτσης, με τον Δημήτρη Σολωμού να είναι στο VAR.
Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου
18:00 Άρης Λεμεσού – ΑΕΛ Λεμεσού
Στάδιο: Άλφαμεγα
Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος
4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος
VAR: Novak Simovic
AVAR: Εγγλέζου Νίκος
Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης
18:00 Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου – Διγενής Ακρίτας Μόρφου
Στάδιο: Αμμόχωστος – Επιστροφή
Διαιτητή: Πιριπίτσης Ιωάννης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Ποουτίδης Γιώργος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος
4ος Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος
VAR: Σολωμού Δημήτρης
AVAR: Αναστασίου Στέφανος
Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας