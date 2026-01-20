ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αυτοί σφυρίζουν τα δύο παιχνίδια κυπέλλου της Τετάρτης (21/01)

Δημοσιευτηκε:

Αυτοί σφυρίζουν τα δύο παιχνίδια κυπέλλου της Τετάρτης (21/01)

Βγαίνουν τα άλλα δύο εισιτήρια για την οκτάδα.

Η KOΠ ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα διαιτητεύσουν τα δύο τελευταία παιχνίδια της φάσης των «16» που θα διεξαχθούν την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου.

Το ντέρμπι της Λεμεσού θα σφυρίξει ο Μάριος Χριστοφόρου και στο VAR θα είναι ο Νόβακ Σίμοβιτς.

Στο άλλο ματς, ορίστηκε ο Ιωάννης Πιριπίτσης, με τον Δημήτρη Σολωμού να είναι στο VAR.

Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου

18:00 Άρης Λεμεσού – ΑΕΛ Λεμεσού

Στάδιο: Άλφαμεγα

Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Novak Simovic

AVAR: Εγγλέζου Νίκος

Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης

 

18:00 Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου – Διγενής Ακρίτας Μόρφου

Στάδιο: Αμμόχωστος – Επιστροφή

Διαιτητή: Πιριπίτσης Ιωάννης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Ποουτίδης Γιώργος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος 

4ος Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος

VAR: Σολωμού Δημήτρης

AVAR: Αναστασίου Στέφανος

Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

