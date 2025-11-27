Εντεκάδα με Ουζόχο και πολλές αλλαγές!
Δείτε τις επιλογές του Χένιγκ Μπεργκ για το παιχνίδι με την Ντιναμό Κιέβου (19:45) στο ΓΣΠ
Ουζόχο, Μασούρας, Σίμιτς, Αγκουζούλ, Κίτσος, Εβάντρο, Μάριτς, Εράκοβιτς, Ε.Ανδρέου, Νεοφύτου, Σεμέδο
Στον πάγκο οι Φαμπιάνο, Κυριακίδης, Ντιουνκού, Κουλιμπαλί, Άιτινγκ, Γιόβετιτς, Χατζηγιοβάνης, Χαμάς, Παναγιώτου, Κούσουλος, Π.Ανδρέου, Κων/νίδης
Σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι, ο Νορβηγός προχώρησε σε πέντε αλλαγές. Τις θέσεις των Φαμπιάνο, Παναγιώτου, Κούσουλου, Τάνκοβιτς και Γιόβετιτς, πήραν οι Ουζόχο, Σίμιτς, Εράκοβιτς, Ανδρέου και Νεοφύτου.