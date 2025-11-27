ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

LIVE: Ριέκα - ΑΕΚ 0-0

Δημοσιευτηκε:

Σε εξέλιξη ο αγώνας της ΑΕΚ με τη Ριέκα στην Κροατία

Στην Κροατία απέναντι στη Ριέκα συνεχίζεται η προσπάθεια της ΑΕΚ για διάκριση στη League Phase του Conference League, με τον αγώνα να αφορά την 4η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Η ομάδα της Λάρνακας στις πρώτες τρεις αγωνιστικές έμεινε αήττητη και με απολογισμό επτά βαθμών βρίσκεται στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Τέλος πρώτου ημιχρόνου

35' - ΑΚΥΡΩΘΕΝ ΓΚΟΛ. Ο Αντού-Αντζέι σκοράρει με κεφαλιά όμως σωστά ακυρώνεται το γκολ αφού την ώρα που έφευγε η σέντρα από συμπαίκτη του ήταν σε θέση οφσάιντ

34' - Σουτ του Μιραμόν, έξω από την περιοχή, φεύγει έξω (διαμαρτυρήθηκε ότι βρήκε σε αμυνόμενο κι έπρεπε να δοθεί κόρνερ)

31'- Mεγάλη επέμβαση από τον Αλομέροβιτς, στο σουτ από τον Φρουκ

26'- Ο Μπάγιτς έκανε το δυνατό σουτ, με τη μπάλα να κοντράρει πάνω στον Ράντελιτς

15' Εξαιρετική μπαλιά από τον Πονς, αμέσως το τέλειωμα από τον Μπάγιτς, το σουτ του οποίο έφυγε ελάχιστα έξω

12' - Ο Μπάγιτς πέρασε ωραία στον Ιβάνοβιτς, το σουτ του οποίου πήρε παράλληλα με την εστία

1'- Έναρξη του αγώνα

ΡΙΕΚΑ: Ζλόμιτσλιτς, Όρετς, Μαϊστόροβιτς, Χούσιτς, Ράντελιτς, Λάσισκας, Ντάντας, Φρουκ, Βινάτο, Γκότσακ, Αντού-Αντζέι.

ΑΕΚ: Αλομέροβιτς, Μιραμόν, Σαμπορίτ, Μιλίτσεβιτς, Ναλί, Λέντες, Πονς, Ναούμ, Ιβάνοβιτς, Ρούμπιο, Μπάγιτς.

ΣΚΟΡΕΡ: 

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 13' Ρούμπιο, 45' Nαλί

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ρομπ Χένεσι 

Α’ Βοηθός: Ντέρμοτ Μπρόουτον 

Β’ Βοηθός: Έμετ Ντάιναν 

4ος: Πολ ΜακΛάφλιν

VAR: Ρίτσαρντ Μάρτενς 

AVAR: Γέρον Μάνσχοτ

Διαβαστε ακομη