Καφεδάκι, μπυρίτσα και... βαριά ενδυμασία

Ετοιμάζοντια για τον αποψινό αγώνα με τη Ριέκα στην Κροατία, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League oι ΑΕΚτζήδες.

Πριν από τον αγώνα, οι άνθρωποι της ομάδας, καθώς και οι οπαδοί που έκαναν το ταξίδι για να βρίσκονται δίπλα στην ομάδα τους, πέρασα την ώρα τους με βόλτα στην πόλη.

Ήπιαν το καφεδάκι τους ή τη μπυρίτσα τους, με την ΑΕΚ να είναι φυσικά το κυρίαρχο θέμα στις συζητήσεις.

Άπαντες με βαριά ενδυμασία αφού η θερμοκρασία είναι πολύ διαφορετική από αυτή που έχουμε στην Κύπρο.







