ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ένα γκολ... όλο δικό του και φυσιολογική αποθέωση!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ένα γκολ... όλο δικό του και φυσιολογική αποθέωση!

Κέρδισε το χειροκρότημα των Ομονοιατών ο Άγγελος Νεοφύτου

Mετά το πρώτο του ευρωπαϊκό γκολ με την Ομόνοια, εκτός έδρας με τη Λωζάνη (1-1), ο Άγγελος Νεοφύτου σκόραρε το δεύτερό του στο ΓΣΠ, κάνοντας το 2-0 για τους πράσινους απέναντι στην Ντιναμό Κιέβου, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

O Kύπριος επιθετικός στο 59’ , σε μία φάση που ξεκίνησε με τον ίδιο να κρατάει τη μπάλα στην άμυνα, βρέθηκε σε θέση βολής και με σουτ στην κίνηση σημάδεψε το δοκάρι, ενώ στην επαναφορά με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Όπως ήταν αναμενόμενο, στο 72’, όταν ο Χένινγκ Μπεργκ τον αντικατέστησε με τον Γιόβετιτς, γνώρισε την αποθέωση από όλους τους οπαδούς που βρέθηκαν στο στάδιο της πρωτεύουσας.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Συγκίνηση με την παρουσία του Ακίλε Πολονάρα στο γήπεδο

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Συνεχίζει αήττητος στην κορυφή ο ΑΠΟΕΛ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Όλη η ιστορία της ΑΕΚ σε ένα πανό στην Κροατία

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Στο ΓΣΠ ο Ανδρόνικος Κακουλλής

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μπεργκ: «Όμορφος συνδυασμός στο πέναλτι, πανέμορφο το δεύτερο γκολ»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Τσάμπα γκέλα για τον απρόσεκτο ΠΑΟΚ!

Ελλάδα

|

Category image

LIVE: Ριέκα - ΑΕΚ 0-0

ΑΕΚ

|

Category image

«Έσπασε το ρόδι» με την Ντιναμό και βάζει πλώρη για πρόκριση η Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Στη δράση μετά από δύο μήνες ο Άιτινγκ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ένα γκολ... όλο δικό του και φυσιολογική αποθέωση!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Tέλος ο Γιανέφσκι… και τώρα δύο πρώην Ανορθωσιάτες

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

Η 11άδα της ΑΕΚ κόντρα στη Ριέκα

ΑΕΚ

|

Category image

Έγραψε ιστορία ο Σεμέδο: Πρώτος σκόρερ στην Ευρώπη για την Ομόνοια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πρώτο και... πέμπτο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Καφεδάκι, μπυρίτσα και... βαριά ενδυμασία

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη