Ένα γκολ... όλο δικό του και φυσιολογική αποθέωση!

Mετά το πρώτο του ευρωπαϊκό γκολ με την Ομόνοια, εκτός έδρας με τη Λωζάνη (1-1), ο Άγγελος Νεοφύτου σκόραρε το δεύτερό του στο ΓΣΠ, κάνοντας το 2-0 για τους πράσινους απέναντι στην Ντιναμό Κιέβου, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

O Kύπριος επιθετικός στο 59’ , σε μία φάση που ξεκίνησε με τον ίδιο να κρατάει τη μπάλα στην άμυνα, βρέθηκε σε θέση βολής και με σουτ στην κίνηση σημάδεψε το δοκάρι, ενώ στην επαναφορά με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Όπως ήταν αναμενόμενο, στο 72’, όταν ο Χένινγκ Μπεργκ τον αντικατέστησε με τον Γιόβετιτς, γνώρισε την αποθέωση από όλους τους οπαδούς που βρέθηκαν στο στάδιο της πρωτεύουσας.