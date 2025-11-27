ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Οτσόα, καλώς ήρθες...»

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

«Οτσόα, καλώς ήρθες...»

Η αξία του ήταν αδιαμφισβήτητη.

Όμως οι... ανησυχίες είχαν να κάνουν με την ηλικία του (βαδίζει στα 40). Ο Γκιγιέρμο Οτσόα ήταν στο ΓΣΠ, απέναντι στον ΑΠΟΕΛ, ένας από τους λόγους που η ΑΕΛ απέδρασε με διπλό. Στο α΄ ημίχρονο, στο κακό διάστημα της λεμεσιανής ομάδας, την κράτησε όρθια με τις επεμβάσεις του και ήρθαν τα δύο γκολ στην επανάληψη για να φέρουν τη μεγάλη νίκη. Στα γαλαζοκίτρινα στέκια, αυτό που ψιθυρίζεται εντόνως είναι: «Οτσόα, καλώς ήρθες...». Κράτησε έως τώρα δύο φορές ανέπαφη την εστία του, όμως στο ΓΣΠ ήταν σχεδόν ανίκητος. Είναι ασφαλώς παίκτης-κλειδί ώστε η ΑΕΛ να κοιτάξει για πιο ψηλά.

Άπαντες στο γαλαζοκίτρινο στρατόπεδο γυρίζουν σελίδα και επικεντρώνονται στο ντέρμπι με τον Απόλλωνα (30/11), στο οποίο η ΑΕΛ είναι τυπικά γηπεδούχος. Ο Ούγκο Μαρτίνς που επιστρέφει στον πάγκο, θα έχει όλο το ρόστερ στη διάθεσή του, αφού έτοιμος είναι ο Ζράντι, ενώ ο Κέλερ επιλέχθηκε να εκτίσει την ποινή του με την Ομόνοια Αραδίππου.

ΑΕΛ

Διαβαστε ακομη