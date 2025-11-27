Πρώτο και... πέμπτο

Ο Γουίλι Σεμέδο με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι (σ.σ. το οποίο κέρδισε ο Αντρέου) έβαλε μπροστά στο σκορ την Ομόνοια στον αγώνα με την Ντιναμό Κιέβου.

Είναι το πρώτο του τέρμα στη League Phase του Conference League και συνολικά το πέμπτο γκολ στη φετινή ευρωπαϊκή πορεία των πρασίνων, αφού πέτυχε και τέσσερα στα προκριματικά.

Είχε σκοράρει τα πρώτα δύο στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Τορπέντο για τον δεύτερο προκριματικό γύρο, ενώ σκόραρε κι απέναντι σε Αράζ και Βόλσφσμπεργκερ στο ΓΣΠ.

Θυμίζουμε ότι ο Σεμέδο είναι ο πρώτος σκόρερ της Ομόνοιας και στο πρωτάθλημα, έχοντας πετύχει εφτά γκολ.