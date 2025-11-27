Έγραψε ιστορία ο Σεμέδο: Πρώτος σκόρερ στην Ευρώπη για την Ομόνοια

Με το τέρμα που πέτυχε, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, ο Γουίλι Σεμέδο απέναντι στην Ντιναμό έφθασε τα πέντε φέτος στην Ευρώπη (διαβάστε ΕΔΩ), ενώ συνολικά στην καριέρα του με τη φανέλα των πρασίνων έχει πλέον 11 γκολ.

Έτσι, πλέον έπιασε στην κορυφή της λίστας των σκόρερ της Ομόνοιας τον Ράινερ Ράουφμαν.

Ο Γερμανός κρατούσε μέχρι σήμερα μόνος το ρεκόρ και πλέον έχει… συγκάτοικο τον Σεμέδο που έχει την ευκαιρία σύντομα να πάρει ο ίδιος την πρωτιά.