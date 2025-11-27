Η 11άδα της ΑΕΚ κόντρα στη Ριέκα
Έτσι θα αρχίσει τον αγώνα απέναντι στη Ριέκα η ΑΕΚ
Απέναντι στη Ριέκα, εκτός έδρας, θέλει να συνεχίσει την αήττητη πορεία της στη League Phase του Conference League η ΑΕΚ.
Οι κιτρινοπράσινοι έχοντας εφτά βαθμούς σε τρεις αγώνες, θέλουν να ενισχύσουν την προοπτική τους για τη συνέχεια της διοργάνωσης και πέραν της φάσης του ομίλου.
Ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ στο αρχικό σχήμα της ομάδας της Λάρνακας επέλεξε τους:
Αλομέροβιτς, Γκνάλι, Σαμπορίτ, Μιλίτσεβιτς, Μιραμόν, Λέδες, Πονς, Ιβάνοβιτς, Ναούμ, Ρούμπιο, Μπάγιτς.