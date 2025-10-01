Εκδίδονται τα πρώτα τρία εισιτήρια για τους «16»
ΓΗΠΕΔΟ
Αρχίζει η δράση στο κύπελλο Coca - Cola, με την α΄ φάση να γίνεται σε τέσσερις δόσεις.
Τρία εισιτήρια για τη φάση των «16» θα βρουν κάτοχο σήμερα αφού είναι ορισμένα να γίνουν τρία ματς της α΄ φάσης. Συνολικά θα εκδοθούν δώδεκα και μαζί με τις ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη (Πάφος FC, Ομόνοια και ΑΕΚ) αλλά και τον Διγενή Μόρφου, που ήταν ο τυχερός της κλήρωσης, θα συνθέσουν το παζλ των «16». Αναλυτικά:
Τετάρτη 01/10
18:00 Ακρίτας - Δόξα
18:00 Εθνικός Λατσιών - ΑΕΛ
19:00 E.N. Ύψωνα - Νέα Σαλαμίνα
Τετάρτη 22/10
17:00 Ένωση - Χαλκάνορας
19:00 Άρης - Ομόνοια 29Μ
19:00 ΑΠΟΕΛ - ΑΕΖ
Τετάρτη 29/10
13:30 Αχ./Ονήσιλος - ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου
19:00 ΜΕΑΠ - Απόλλων
Τετάρτη 05/11
17:00 ΑΣΙΛ - Ολυμπιακός
17:00 Ομόνοια Αρ. - Αγία Νάπα
Τετάρτη 03/12
17:00 Σπάρτακος - Εθνικός Άχνας
19:00 Καρμιώτισσα - Ανόρθωση