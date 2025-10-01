Γκολντάρ: «Με μισή ευκαιρία έβαζαν δύο γκολ»

Διαβάστε όσα είπε ο Νταβίντ Γκολντάρ μετά το τέλος του αγώνα της Πάφου με την Μπάγερν Μονάχου στο «Αλφαμέγα»...

«Ήταν δύσκολο. Ξέραμε ότι θα ήταν δύσκολο. Προσπαθήσαμε να είμαστε επιθετικοί. Με αυτή την ποιότητα που έχει η Μπάγερν δεν μπορείς να αφήνεις χώρους. Δεν προστατέψαμε καλά τους χώρους. Όταν δίνεις σε αυτές τις ομάδες χώρους θα σε αποτελειώσουν. Είχαν μισή ευκαιρία, έβαζαν δύο τέρματα. Ήταν σημαντική βραδιά για την ομάδα, τον σύλλογο και τη χώρα. Ευχαριστούμε τον κόσμο που ήρθε. Τώρα βλέπουμε το πρωτάθλημα, θα δουλέψουμε περισσότερο».