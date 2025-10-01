ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σε εννιά αγώνες έχει συμμετοχή σε 20 γκολ o απίστευτος Χάρι Κέιν!

Ξεκίνησε αφηνιασμένος ο Άγγλος επιθετικός και τα νούμερα του είναι τρομακτικά!

Σε τρομερή κατάσταση βρίσκεται ο Χάρι Κέιν στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν, με τον Άγγλο στράικερ να σκοράρει ακατάπαυστα.

O 32χρονος επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου, με τα δύο γκολ που σημείωσε απέναντι στην Πάφο, έφτασε τα 17 τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις την φετινή σεζόν, έχοντας στο ενεργητικό του και τρεις ασίστ!

Έτσι, ο Κέιν σε μόλις εννιά ματς την φετινή σεζόν έχει συμμετοχή σε 20 γκολ των Βαυαρών, με τον Άγγλου στράικερ να μετράει 10 γκολ σε πέντε ματς της Μπουντεσλίγκα, τέσσερα σε δύο ματς του Champions League, ενώ σκόραρε ακόμη ένα γκολ στο γερμανικό Super Cup και δύο στο Κύπελλο Γερμανία!

O έμπειρος στράικερ αν συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό θα πάει για μια ιστορική σεζόν, με τον Κέιν να μοιάζει για την ώρα ασταμάτητος σπάζοντας τα κοντέρ με την φανέλα της Μπάγερν Μονάχου.

