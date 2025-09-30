LIVE: Πάφος - Μπάγερν Μονάχου 1-4 (ημίχρονο)

Το ΓΗΠΕΔΟ βρίσκεται στο «Αλφαμέγα» και σας μεταφέρει την εξέλιξη του αγώνα…

Ημίχρονο, 1-4

45΄ΓΚΟΛ η Πάφος, μειώνει σε 1-4 με τον Όρσιτς! Εξαιρετικό σουτ του Κροάτη εκτός περιοχής, νίκησε τον Νόιερ.

44΄Τετ α τετ του Ντίας με τον Μιχαήλ, νικητής ο διεθνής γκολκίπερ της Πάφου.

34΄ΓΚΟΛ, 4-0 η Μπάγερν με τον Κέιν. Πέρασε 3 παίκτες της Πάφου, για να πλασάρει τον Μιχαήλ εύστοχα.

34΄Ευκαιρία για τη Πάφο! Με μία εξαιρετική κούρσα ο Ζαζά, έφτασε στη περιοχή όμως το σουτ του σταμάτησε στον Νόιερ.

31΄ΓΚΟΛ, 3-0 με σουτ του Τζάκσον μέσα από την περιοχή

20΄ΓΚΟΛ, 2-0 η Μπάγερν με τον Γκερέιρο να πλασάρει εντός περιοχής τον Μιχαήλ. Κρύφτηκε η μπάλα στη φάση του δεύτερου γκολ των Βαυαρών.

15΄ΓΚΟΛ η Μπάγερν Μονάχου με πλασέ του Κέιν εντός περιοχής.

9΄Δοκάρι για την Μπάγερν!

Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την Μπάγερν με τον Κέιν υπό πίεση να κάνει κάτι σαν γυριστό όντας με πλάτη στο τέρμα, όμως η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι του Μιχαήλ.

5΄Σουτ του Πέπε λίγο έξω απ΄την περιοχή, έξω.

1΄Σέντρα!

ΕΝΤΕΚΑΔΕΣ:

ΠΑΦΟΣ: Μιχαήλ, Πηλέας, Νταβίντ Λουίζ, Γκολντάρ, Ζάζα, Όρσιτς, Λουκάσεν, Σούνιτς, Ντράγκομιρ, Άντερσον, Πέπε.

ΜΠΑΓΕΡΝ: Νόιερ, Ουπαμεκανό, Κιμ, Κίμιχ, Κέιν, Τζάκσον, Λούις Ντίας, Ολίσε, Γκερέιρο, Λάιμερ, Πάβλοβιτς.

ΣΚΟΡΕΡ: 45΄Όρσιτς/15΄, 34΄Κέιν, 20΄Γκερέιρο, 31΄Τζάκσον

ΚΙΤΡΙΝΕΣ:

Διαιτητής: Manfredas Lukjančukas

VAR: Guillermo Cuadra Fernandez