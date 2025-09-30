LIVE: Πάφος - Μπάγερν Μονάχου 1-4 (ημίχρονο)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ξεκίνησε στις 22:00 το παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής του League Phase στο Champions League ανάμεσα στη Πάφο και την Μπάγερν.
Το ΓΗΠΕΔΟ βρίσκεται στο «Αλφαμέγα» και σας μεταφέρει την εξέλιξη του αγώνα…
Ημίχρονο, 1-4
45΄ΓΚΟΛ η Πάφος, μειώνει σε 1-4 με τον Όρσιτς! Εξαιρετικό σουτ του Κροάτη εκτός περιοχής, νίκησε τον Νόιερ.
44΄Τετ α τετ του Ντίας με τον Μιχαήλ, νικητής ο διεθνής γκολκίπερ της Πάφου.
34΄ΓΚΟΛ, 4-0 η Μπάγερν με τον Κέιν. Πέρασε 3 παίκτες της Πάφου, για να πλασάρει τον Μιχαήλ εύστοχα.
34΄Ευκαιρία για τη Πάφο! Με μία εξαιρετική κούρσα ο Ζαζά, έφτασε στη περιοχή όμως το σουτ του σταμάτησε στον Νόιερ.
31΄ΓΚΟΛ, 3-0 με σουτ του Τζάκσον μέσα από την περιοχή
20΄ΓΚΟΛ, 2-0 η Μπάγερν με τον Γκερέιρο να πλασάρει εντός περιοχής τον Μιχαήλ. Κρύφτηκε η μπάλα στη φάση του δεύτερου γκολ των Βαυαρών.
15΄ΓΚΟΛ η Μπάγερν Μονάχου με πλασέ του Κέιν εντός περιοχής.
9΄Δοκάρι για την Μπάγερν!
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την Μπάγερν με τον Κέιν υπό πίεση να κάνει κάτι σαν γυριστό όντας με πλάτη στο τέρμα, όμως η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι του Μιχαήλ.
5΄Σουτ του Πέπε λίγο έξω απ΄την περιοχή, έξω.
1΄Σέντρα!
ΕΝΤΕΚΑΔΕΣ:
ΠΑΦΟΣ: Μιχαήλ, Πηλέας, Νταβίντ Λουίζ, Γκολντάρ, Ζάζα, Όρσιτς, Λουκάσεν, Σούνιτς, Ντράγκομιρ, Άντερσον, Πέπε.
ΜΠΑΓΕΡΝ: Νόιερ, Ουπαμεκανό, Κιμ, Κίμιχ, Κέιν, Τζάκσον, Λούις Ντίας, Ολίσε, Γκερέιρο, Λάιμερ, Πάβλοβιτς.
ΣΚΟΡΕΡ: 45΄Όρσιτς/15΄, 34΄Κέιν, 20΄Γκερέιρο, 31΄Τζάκσον
ΚΙΤΡΙΝΕΣ:
Διαιτητής: Manfredas Lukjančukas
VAR: Guillermo Cuadra Fernandez