Έξτρα μία αγωνιστική στον Μπρένο για «το μεσαίο δάχτυλο», πρόστιμο σε Ιδιάκεθ

Από ακόμη έναν αγώνα του Εθνικού Άχνας θα λείψει ο Μπρένο, πέραν του αυτόματου αποκλεισμού των δύο, για την αποβολή του στο ματς με την Ανόρθωση. Σύμφωνα με τις αποφάσεις, ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός του Εθνικού έδειξε το μεσαίο του δάκτυλο στους οπαδούνς της «Κυρίας».

Όσον αφορά τις άλλες αποφάσεις, ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ

Αναλυτικά:

Ο Αθλητικός Δικαστής της ΚΟΠ Αριστοτέλης Βρυωνίδης αφού μελέτησε τις παραπομπές που είχε ενώπιον του, επέβαλε τις ακόλουθες ποινές:

*Καταγγελία του Διαιτητή Αντώνη Κωνσταντινίδη κατά του Breno De Almeida Mello Santana Ποδοσφαιριστή του ΕΘΝΙΚΟΥ Άχνας που αποβλήθηκε γιατί γύρισε προς την κερκίδα της αντίπαλης ομάδας και έδειξε το μεσαίο δάχτυλο στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α΄ Φάση περιόδου 2025-2026 ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Αμμοχώστου/20.09.2025 (4η Αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από ένα αγώνα και πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Αντώνη Κωνσταντινίδη κατά του Eduardo Pinceli/ Βοηθού Προπονητή του ΕΘΝΙΚΟΥ Άχνας που αποβλήθηκε γιατί μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και διαμαρτυρήθηκε έντονα στο τέλος του αγώνα στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α΄ Φάση περιόδου 2025-2026 ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Αμμοχώστου/20.09.2025 (4η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Αντώνη Κωνσταντινίδη κατά του Gabriel Vinicius De Oliveira Furtado Balthazar Ποδοσφαιριστή της ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Αμμοχώστου που αποβλήθηκε γιατί μετά τη υπόδειξη του φάουλ κτύπησε βίαια με τον αγκώνα τον αντίπαλο ποδοσφαιριστή στο στήθος στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α΄ Φάση περιόδου 2025-2026 ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Αμμοχώστου/20.09.2025 (4η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Χρυσοβαλάντη Θεουλή κατά του Αλέκου Θεμιστοκλέους , μέλος του προσωπικού της Ε.Ν. Παραλιμνίου που αποβλήθηκε γιατί ξεκίνησε έντονο διάλογο με την κερκίδα και έβριζε αυτούς που ήταν πίσω από τον πάγκο της ομάδας του προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α΄ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΛΛΩΝ Λεμεσού – Ε.Ν. Παραλιμνίου/21.09.2025 (4η Αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από ένα αγώνα και πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Κωνσταντίνου Φωτίου κατά του Joseba Imanol Idiakez Barkaiztegi Προπονητή της ΑΕΚ Λάρνακας που αποβλήθηκε γιατί από υπόδειξη της δεύτερης κίτρινης κάρτας εναντίον της ομάδας του ήταν έξαλλος και με έντονες διαμαρτυρίες προς τον 4ο διαιτητή όπου κινήθηκε έντονα και πολύ κοντά στο πρόσωπο στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α΄ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΕΚ Λάρνακας – ΑΡΗΣ Λεμεσού/22.09.2025 (4η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Ιωάννη Πιριπίτση κατά του Ανδρέα Κωτσάλα Γυμναστή της ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου που αποβλήθηκε γιατί έντονες διαμαρτυρίες στον αγώνα Πρωταθλήματος Β΄ Κατηγορίας Α΄ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου – ΔΟΞΑ Κατωκοπιάς/19.09.2025 (2η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Ιωάννη Ηλία κατά του Δημήτρη Ιωάννου Ποδοσφαιριστή του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας που αποβλήθηκε γιατί μετά την λήξη του αγώνα έβγαλε την φανέλα του και στη συνέχεια τρέχοντας με μεγάλη ταχύτητα κτύπησε αντίπαλο ποδοσφαιριστή ο οποίος ήταν γυρισμένος πλάτη. Η κόκκινη κάρτα δεν δόθηκε στον αγωνιστικό χώρο γιατί καθώς του φώναζε ο διαιτητής για να έρθει να δεχθεί την κόκκινη κάρτα αυτός απομακρύνθηκε αγνοώντας τον. Για αυτό τον λόγο ενημέρωσε τον προπονητή της ομάδας στα αποδυτήρια για την αποβολή του ποδοσφαιριστή στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Α΄ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΑΟΑΝ ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας/21.09.2025 (2η Αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από δύο αγώνες.

*Καταγγελία κατά της ΑΕΚ Λάρνακας λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026 στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας – ΑΕΚ Λάρνακας /17.09.2025 (1η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της FREEDOM24 KRASAVA ΕΝΥ γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας – FREEDOM24 KRASAVA ΕΝΥ /19.09.2025 (4η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας για κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών (αλκοολούχες μπύρες) από οπαδούς της ομάδας, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Κεφ. VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Α΄ Κατηγορίας 2025/2026 και των άρθρων 4(γ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας/20.09.2025 (4η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΕΘΝΙΚΟΥ Άχνας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Αμμοχώστου /20.09.2025 (4η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΛΛΩΝ Λεμεσού λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΛΛΩΝ Λεμεσού – Ε.Ν. Παραλιμνίου /21.09.2025 (4η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της Ε.Ν. Παραλιμνίου γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΛΛΩΝ Λεμεσού – Ε.Ν. Παραλιμνίου /21.09.2025 (4η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΠΑΦΟΥ FC λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026 στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου – ΠΑΦΟΣ FC /21.09.2025 (4η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας:

(α) για πώληση οινοπνευματωδών ποτών (αλκοολούχες μπύρες) από τις καντίνες της Βόρειας και Νότιας κερκίδας του σταδίου, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Κεφ. VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Α΄ Κατηγορίας 2025/2026 και των άρθρων 4(γ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας – ΑΕΛ Λεμεσού /22.09.2025 (4η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΑΕΛ Λεμεσού για καθυστέρηση έναρξης του α΄ ημιχρόνου κατά 3 λεπτά και για καθυστέρηση έναρξης του β΄ ημιχρόνου κατά 2 λεπτά, κατά παράβαση του άρθρου 4(α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας – ΑΕΛ Λεμεσού/22.09.2025 (4η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΕΚ Λάρνακας:

(α) για επεισόδιο που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας στο 63΄ λεπτό του αγώνα που προκάλεσε αναταραχή στον αγωνιστικό χώρο και απείλησε να προκαλέσει ζημιά σε άτομο εντός του σταδίου (στο 63΄ λεπτό του αγώνα οπαδοί της ομάδας που βρίσκονταν στη Δυτική κερκίδα του σταδίου έριχναν αντικείμενα στον αγωνιστικό χώρο και συγκεκριμένα έριχναν κομμάτια πάγου εκ των οποίων μερικά κτύπησαν τον Α΄ Βοηθό Διαιτητή, πέραν τούτου στο ίδιο λεπτό οπαδός της ομάδας έσπρωξε και έσπασε το προστατευτικό γυαλί της περίφραξης της κερκίδας). Τα πιο πάνω είχαν ως αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή του αγώνα για 2 λεπτά την οποία προκάλεσαν οι οπαδοί της ομάδας, κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ), 5, 10.2(ια) και 10.3(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΕΚ Λάρνακας – ΑΡΗΣ Λεμεσού /22.09.2025 (4η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΑΟΑΝ ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων των παιδιών επαναφοράς της μπάλας (ball boys) ( ελλείπεις αριθμός παιδιών επαναφοράς της μπάλας-υπήρχε μόνο 1) κατά την διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση των άρθρων 45 – 52 του Κεφαλαίου VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Β΄ Κατηγορίας 2025-2026 στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΟΑΝ ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ – ΑΕΖ Ζακακίου/20.09.2025 (2η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΧΑΛΚΑΝΟΡΑ Ιδαλίου γιατί χρησιμοποίησε στον πιο πάνω αγώνα στολή η οποία δεν έχει τύχει της έγκρισης της Κ.Ο.Π. κατά παράβαση των όσων αναφέρονται στα άρθρα 12 – 13 του Κεφαλαίου ΧΙ της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας περιόδου 2025/2026 στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΠΑΕΕΚ Κερύνειας – ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ Ιδαλίου/20.09.2025 (2η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΠΟΝΑ Ανάγυιας γιατί δεν επιβεβαίωσε ηλεκτρονικά στο σύστημα Comet το Φύλλο Αγώνος, κατά παράβαση στα άρθρα 13-15 του Κεφαλαίου ΙΧ της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας 2025-2026.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΝΑ Ανάγυιας – ΗΡΑΚΛΗΣ Γερολάκκου/21.09.2025 (1η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του ΚΕΔΡΟΥ Αγ. Μαρίνας Σκυλλούρας γιατί δεν χρησιμοποίησε και/η δεν δήλωσε και δεν ενέγραψε στο φύλλο αγώνος για τον πιο πάνω αγώνα προπονητή κατά παράβαση των άρθρων 1,4 και 10 του Κεφ. ΧΙΙ της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Γ΄ Κατηγορίας 2025-2026 στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΚΟΡΝΟΣ FC 2013 – ΚΕΔΡΟΣ Αγ. Μαρίνας Σκυλλούρας/21.09.2025 (1η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC γιατί χρησιμοποίησε στολή η οποία δεν έχει τύχει της έγκρισης της Κ.Ο.Π. κατά παράβαση των όσων αναφέρονται στα άρθρα 12 – 13 του Κεφαλαίου ΧΙ της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025/2026.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC – ΑΣΠΙΣ Πύλας/21.09.2025 (1η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά:

(α) του ΕΘΝΙΚΟΥ Λατσιών ότι κατά παράβαση του Κεφ. I του άρθρου 11 της Προκήρυξης Νέων & Παίδων περιόδου 2025-2026 στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων U19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΕΘΝΙΚΟΣ Λατσιών – ΟΜΟΝΟΙΑ Ψευδά/21.09.2025 χρησιμοποίησε αντικανονικά τον ποδοσφαιριστή Pavel Pachajyan/230502 και συγκεκριμένα ο ποδοσφαιριστής δεν δικαιούται να αγωνισθεί γιατί είναι ξένος ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής άνω των 18 ετών και δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις των ξένων ποδοσφαιριστών που δικαιούνται

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) του ποδοσφαιριστή Pavel Pachajyan ότι έλαβε μέρος αντικανονικά ενώ δεν εδικαιούτο να αγωνισθεί στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων U19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΕΘΝΙΚΟΣ Λατσιών – ΟΜΟΝΟΙΑ Ψευδά/21.09.2025 γιατί είναι ξένος ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής άνω των 18 ετών και δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις των ξένων ποδοσφαιριστών που δικαιούνται.

Απόφαση: Αποκλεισμός από ένα αγώνα.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων U19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΕΘΝΙΚΟΣ Λατσιών – ΟΜΟΝΟΙΑ Ψευδά/21.09.2025 (1η Αγωνιστική).

*Ο αγώνας Πρωταθλήματος Νέων U19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΕΘΝΙΚΟΣ Λατσιών – ΟΜΟΝΟΙΑ Ψευδά/21.09.2025 (1η Αγωνιστική) για την τύχη του.

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της Ομόνοιας Ψευδά.