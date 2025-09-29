Οι διαιτητές της Τετάρτης (1/10) για την Α’ Φάση του Κυπέλλου Coca-Cola
Η ΚΟΠ ανακοίνωσε τους διαιτητές, βοηθούς και παρατηρητές διαιτησίας για τους αγώνες της Α’ Φάσης του Κυπέλλου Coca-Cola, που θα διεξαχθούν μεθαύριο, Τετάρτη 1η Οκτωβρίου.
Εθνικός Λατσιών – ΑΕΛ Λεμεσού (17:00)
Στάδιο: «Κατωκοπιά – Επιστροφή Γλαύκος Κληρίδης»
Διαιτητής: Τεχράνι Ανδρέας
Α’ βοηθός διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος
Β’ βοηθός διαιτητής: Μεταξάς Μιχάλης
4ος διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος
VAR: Κώστα Ροβέρτος
AVAR: Καλογήρου Μάριος
Παρατηρητής: Κυριάκου Αγγέλα
Ακρίτας Χλώρακας – Δόξα Κατωκοπιάς (18:00)
Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»
Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος
Α’ βοηθός διαιτητής: Στυλιανού Μάριος
Β’ βοηθός διαιτητής: Λουκά Διογένης
4ος διαιτητής: Τσαμπαλάς Ανδρέας
VAR: Χριστοφόρου Μάριος
AVAR: Γεωργίου Παύλος
Παρατηρητής: Σκαπούλλης Χαράλαμπος
Ε.Ν. Ύψωνα – Νέα Σαλαμίνα (19:00)
Στάδιο: «Αμμόχωστος – Επιστροφή»
Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας
Α’ βοηθός διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας
Β’ βοηθός διαιτητής: Ιακώβου Χαράλαμπος
4ος διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης
VAR: Αντωνίου Μενέλαος
AVAR: Πέτρου Πέτρος
Παρατηρητής: Αναστασίου Ιωάννης