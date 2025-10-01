Stoiximan: Ειδικές αποδόσεις στο UCL

Συνεχίζεται απόψε η δράση της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, και η Stoiximan προσφέρει ειδικές αποδόσεις σε όλες τις αναμετρήσεις. Από ελληνικής πλευράς, ο Ολυμπιακός Πειραιώς αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Άρσεναλ στο Λονδίνο στις 22:00. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 1.28 για νίκη των Άγγλων, 5.70 για ισοπαλία και 10.25 για επικράτηση της ομάδας του Μεντιλίμπαρ. Οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν ειδικά στοιχήματα, όπως το να μπουν περισσότερα από 3,5 γκολ στον αγώνα με απόδοση 2.37, ή να λήξει το πρώτο ημίχρονο ισόπαλο με απόδοση 2.60. Η Stoiximan προσφέρει επίσης 14.50 για το πρώτο γκολ με φάουλ και 2.80 για τον καταλογισμό πέναλτι.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναμέτρηση Μπαρτσελόνα-Παρί Σεν Ζερμέν, που αρχίζει επίσης στις 22:00. Η Stoiximan δίνει απόδοση 1.95 στη νίκη των Ισπανών, 4.05 στην ισοπαλία και 3.40 στη νίκη των Γάλλων, ενώ οι επιλογές για ειδικά στοιχήματα περιλαμβάνουν το να μπουν περισσότερα από 4,5 γκολ με απόδοση 2.92 και το σκορ 2-2 οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι με απόδοση 4.15.

Η Stoiximan συνεχίζει να εμπλουτίζει την εμπειρία των παικτών με ειδικές αποδόσεις και πολλές επιλογές για κάθε αναμέτρηση, φέρνοντας το Champions League πιο κοντά στους φίλους του στοιχήματος.

