Καρσέδο: «Μπάγερν η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, προσπαθήσαμε...»
Διαβάστε όσα δήλωσε αμέσως μετά το τέλος του αγώνα με την Μπάγερν ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο
«Ξέραμε ότι είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Προσπαθήσαμε να τους ανταγωνιστούμε αλλά έχουν τεράστια ποιότητα. Προσπαθήσαμε να δώσουμε ότι καλύτερο για τους φιλάθλους μας. Ήταν πολύ ωραίο το γκολ του Όρσιτς αλλά δεν μπορέσαμε να πάρουμε κάτι από τον αγώνα. Θα προσπαθήσουμε για κάτι καλύτερο με τις ομάδες που είναι πιο κοντά στο επίπεδο μας».