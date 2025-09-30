Άνετος κι ωραίος ο Παναθηναϊκός!

Το ματς

Η Μπάγερν άνοιξε τα σκορ με τον Μάικ από κοντά, ενώ ο Χολμς πέτυχε το πρώτο του καλάθι με τον Παναθηναϊκό για το 2-2. Ο Αμερικανός ψηλός των «πράσινων» πήγε στη γραμμή και έγραψε το 4-2. Οι Γερμανοί έτρεξαν ένα σερί και προηγήθηκαν 4-8 με Μάικ και Γιόβιτς, πριν ο Ρογκαβόπουλος ισοφαρίσει σε 8-8 με τρίποντο και φάουλ. Οι δύο ομάδες έβρισκαν εύκολα τον δρόμο προς το αντίπαλο καλάθι (12-12), με τον Χολμς να δίνει προβάδισμα στους γηπεδούχους χάρη σε γκολ φάουλ για το 15-14. Ο Γκέιμπριελ απάντησε με κάρφωμα (15-16), με τον Ναν να βάζει βολές για το 17-16. Ο Μήτογλου πέτυχε γκολ φάουλ αλλά έχασε τη βολή (19-18), με τους Γκέιμπριελ και Ναν να σκοράρουν για το 21-20. Ο Γκέιμπριελ έκανε 2/4 από τη γραμμή (21-22), ενώ ο Γιούρτσεβεν πήρε την ασίστ του Ναν για το 23-22 του πρώτου δεκαλέπτου.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Σλούκας μπήκε στο ματς και σκόραρε από μέση απόσταση, πριν ο ΜακΚόρμακ καρφώσει για το 25-24. Ο Γιούρτσεβεν έβαλε δύο βολές (27-24), πριν καρφώσει μετά από λόμπα του Σλούκα για το 29-24. Ο Μπόλντγουιν έβαλε δύο συνεχόμενα τρίποντα από την ίδια γωνία (29-30), με τον Ναν να αποκαθιστά το πράσινο προβάδισμα για το 31-30 από κοντά. Ο Ναν ύψωσε για το κάρφωμα του Σαμοντούροφ (33-32), ο οποίος έβαλε και ένα πολύ όμορφο καλάθι για το 37-32. Ράταν-Μέις και Ρογκαβόπουλος αντάλλαξαν τρίποντα (40-35), με τον Ναν να βάζει εκπληκτικό γκολ φάουλ για το 43-39. Ο Ράταν-Μέις μείωσε με δύσκολο σουτ, όμως ο Γιούρτσεβεν κάρφωσε εντυπωσιακά για το 45-41. Ο Τούρκος με δύο βολές διαμόρφωσε το 47-41 του ημιχρόνου.

Οι Βαυαροί μπήκαν στο δεύτερο μέρος με τρίποντο του Ράταν-Μέις και καλάθι του Μάικ για το 47-46. Ο Γκραντ έδωσε λύση από τη γωνία (50-46), με τον Γκέιμπριελ να μειώνει με φόλοου σε 50-48. Ο Χολμς έβαλε άλλες δύο βολές, με τον Γκραντ να ευστοχεί από μέση απόσταση για το 54-48. Ο Χουάντσο σκόραρε από κοντά, ενώ ο Ναν κάρφωσε εντυπωσιακά για το 58-48. Ο Αμερικανός συνέχισε να σκοράρει με ευκολία (62-50), με τον Ρογκαβόπουλο να βάζει βολές μετά από επιθετικό ριμπάουντ για το 64-52. Ο Γκιφάι μείωσε από τη γραμμή, με το πρόβλημα των ριμπάουντ να συνεχίζεται και την Μπάγερν να πλησιάζει (65-59) χάρη στον Τζέσαπ. Ο Γκραντ έδωσε μία λύση (68-59), με τους Βαυαρούς να απαντούν με λέι απ του Γκέιμπριελ για το 68-61 του τρίτου δεκαλέπτου.

Η τέταρτη περίοδος ξεκίνησε με μία ασίστ, μία τάπα και ένα καλάθι του Σαμοντούροφ, ο οποίος υπέγραψε το 72-61. Ο ΜακΚόρμακ έκανε ένα εκπληκτικό κάρφωμα, με τον Σλούκα να απαντάει με λέι απ και τρίποντο για το 77-65. Ο Μάικ μείωσε με δύσκολο σουτ (77-67), με τον Ρογκαβόπουλο να ευστοχεί σε δύο βολές για το 79-67. Ο Ρογκαβόπουλος με τον Ναν ανέλαβαν δράση και διατήρησαν μπροστά τον Παναθηναϊκό στις απέλπιδες προσπάθειες της Μπάγερν να αντιδράσει, με τους γηπεδούχους να παίρνουν άνετα τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 23-22, 47-41, 68-61, 87-79

