Θα ήταν ένα καλό... γιατρικό στην ΑΕΛ στο ντεμπούτο Μαρτίνς

Είναι αλήθεια πως στην ΑΕΛ αλλιώς περίμεναν αυτές τις πρώτες πέντε αγωνιστικές. Άλλες ήταν οι προσδοκίες που «γεννήθηκαν» τόσο από κάποιες μεταγραφικές κινήσεις όσο και από την οικονομική σταθερότητα που έφερε η είσοδος δύο επενδυτών. Και σαφώς οι τέσσερις βαθμοί δεν ικανοποιούν κανέναν στο γαλαζοκίτρινο στρατόπεδο, με τα δύο απανωτά χαστούκια (5-0 από Ομόνοια και 0-2 από Ακρίτα) να έχουν φέρει και την αλλαγή προπονητή.

Θα επιχειρηθεί επανεκκίνηση και αυτή θα γίνει με τον Ούγκο Μαρτίνς, ο οποίος σήμερα (18:00) θα κοουτσάρει για πρώτη φορά την ΑΕΛ στον αγώνα κυπέλλου με τον Εθνικό Λατσιών στην Περιστερώνα. Έχει εικόνα για το υλικό. Άλλωστε ως προπονητής του Εθνικού Άχνας είχε παίξει πρόσφατα με τη νέα του ομάδα (2-2).

Η πρόκριση στους «16» του θεσμού είναι αδιαπραγμάτευτη και είναι το απόλυτο φαβορί η ΑΕΛ απέναντι σε μία ομάδα της Β΄ Κατηγορίας. Οφείλει όμως να το αποδείξει και στον αγωνιστικό χώρο και να πάρει το ζητούμενο και με καλή εμφάνιση. Θα ήταν ένα καλό γιατρικό ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος που και εκεί θα πρέπει να βρει ξανά τα πατήματά της. Ο δρόμος είναι μακρύς και δεν έχει χαθεί κάτι όσον προς την υλοποίηση των στόχων. Κάθε τι στην ώρα του όμως και προέχει ο σημερινός αγώνας. Άλλωστε το κύπελλο είναι ένας από τους στόχους και επειδή πρόκειται για μονό παιχνίδι, επιβάλλεται να είναι διπλά προσεχτική αφού το κάθε ατόπημα κοστίζει ακριβά.

Τα αγωνιστικά προβλήματα είναι γνωστά στην ΑΕΛ όσον αφορά τους τραυματίες. Δεν υπολογίζεται σίγουρα ο Σόκε που θα λείψει για περίπου έναν μήνα, ενώ δεν αναμένεται να ο Μαρτίνς να ρισκάρει τη συμμετοχή του Στεφάνοβιτς. Δύσκολα θα είναι διαθέσιμος και ο Ουεντραόγκο. Είναι δεδομένο πως θα γίνουν αλλαγές από την τεχνική ηγεσία. Τόσο γιατί μερικοί δείχνουν κακό πρόσωπο σε αυτά τα πρώτα στάδια της σεζόν όσο και για φρεσκάρισμα.