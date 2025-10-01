ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Θα ήταν ένα καλό... γιατρικό στην ΑΕΛ στο ντεμπούτο Μαρτίνς

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Θα ήταν ένα καλό... γιατρικό στην ΑΕΛ στο ντεμπούτο Μαρτίνς

Υποχρεώσεις για το κύπελλο για τη Λεμεσιανή ομάδα και δεν θέλει νέα... παρατράγουδα στη νέα εποχή με τον Πορτογάλο τεχνικό.

Είναι αλήθεια πως στην ΑΕΛ αλλιώς περίμεναν αυτές τις πρώτες πέντε αγωνιστικές. Άλλες ήταν οι προσδοκίες που «γεννήθηκαν» τόσο από κάποιες μεταγραφικές κινήσεις όσο και από την οικονομική σταθερότητα που έφερε η είσοδος δύο επενδυτών. Και σαφώς οι τέσσερις βαθμοί δεν ικανοποιούν κανέναν στο γαλαζοκίτρινο στρατόπεδο, με τα δύο απανωτά χαστούκια (5-0 από Ομόνοια και 0-2 από Ακρίτα) να έχουν φέρει και την αλλαγή προπονητή.

Θα επιχειρηθεί επανεκκίνηση και αυτή θα γίνει με τον Ούγκο Μαρτίνς, ο οποίος σήμερα (18:00) θα κοουτσάρει για πρώτη φορά την ΑΕΛ στον αγώνα κυπέλλου με τον Εθνικό Λατσιών στην Περιστερώνα. Έχει εικόνα για το υλικό. Άλλωστε ως προπονητής του Εθνικού Άχνας είχε παίξει πρόσφατα με τη νέα του ομάδα (2-2).

Η πρόκριση στους «16» του θεσμού είναι αδιαπραγμάτευτη και είναι το απόλυτο φαβορί η ΑΕΛ απέναντι σε μία ομάδα της Β΄ Κατηγορίας. Οφείλει όμως να το αποδείξει και στον αγωνιστικό χώρο και να πάρει το ζητούμενο και με καλή εμφάνιση. Θα ήταν ένα καλό γιατρικό ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος που και εκεί θα πρέπει να βρει ξανά τα πατήματά της. Ο δρόμος είναι μακρύς και δεν έχει χαθεί κάτι όσον προς την υλοποίηση των στόχων. Κάθε τι στην ώρα του όμως και προέχει ο σημερινός αγώνας. Άλλωστε το κύπελλο είναι ένας από τους στόχους και επειδή πρόκειται για μονό παιχνίδι, επιβάλλεται να είναι διπλά προσεχτική αφού το κάθε ατόπημα κοστίζει ακριβά.

Τα αγωνιστικά προβλήματα είναι γνωστά στην ΑΕΛ όσον αφορά τους τραυματίες. Δεν υπολογίζεται σίγουρα ο Σόκε που θα λείψει για περίπου έναν μήνα, ενώ δεν αναμένεται να ο Μαρτίνς να ρισκάρει τη συμμετοχή του Στεφάνοβιτς. Δύσκολα θα είναι διαθέσιμος και ο Ουεντραόγκο. Είναι δεδομένο πως θα γίνουν αλλαγές από την τεχνική ηγεσία. Τόσο γιατί μερικοί δείχνουν κακό πρόσωπο σε αυτά τα πρώτα στάδια της σεζόν όσο και για φρεσκάρισμα.

 

 

 

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΛ

Tags

ΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Με Λουσέρο η Ένωση μέχρι να βρεθεί ο νέος... καπετάνιος

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Ο Ανγκισά υπογράφει νέο διετές συμβόλαιο με τη Ναπολι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κόντης: «Ο Παναθηναϊκός είναι μία ομάδα με ευρωπαϊκό DNA» - Η απάντησή του για το μέλλον του

Ελλάδα

|

Category image

Ο Γκέιμπριελ μπερδεύτηκε και πήγε να κάνει «ζντο» με τους παίκτες του Παναθηναϊκού!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Bάζουν δύσκολα στις ομάδες της F1 οι κανονισμοί του 2026

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Σε αυτούς «επενδύει» o Kετσπάγια για την... ανάσταση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Μαζί με τον Μπεργκ, αποκόμισε... πονοκέφαλο και ο Μάντζιος

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Γκουαρντιόλα εισηγήθηκε την παραμονή του Στόουνς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λούκας Ποντόλσκι, από παγκόσμιος πρωταθλητής, ένας φανατικός οπαδός

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Υπογράφει το «συμβόλαιο ζωής» με την Άρσεναλ ο Σάκα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δύσκολο αλλά θα το παλέψει η Ανόρθωση με φόντο τους ομίλους του FIBA Europe Cup

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Από το Σπλιτ ξεκίνησε η προετοιμασία του Κοντίδη για το 2026

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Δεν έχει ευελιξία κινήσεων ο Ιδιάκεθ

ΑΕΚ

|

Category image

Η ματσάρα στη Βαρκελώνη μαγνητίζει τα βλέμματα από το δεύτερο... πιάτο του Champions League.

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΕΚ και Κεραυνός στο παρκέ για την πρώτη κούπα της σεζόν

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη