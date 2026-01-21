ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

BINTEO: Δοκιμάστηκε, υπέγραψε, της είπαν αντίο και βρήκε καταφύγιο στον ΠΑ.Σ.Π.

BINTEO: Δοκιμάστηκε, υπέγραψε, της είπαν αντίο και βρήκε καταφύγιο στον ΠΑ.Σ.Π.

Η εμπειρία της στην Κύπρο ήταν πικρή και η περιπέτειά της πρέπει να φτάσει στους αρμοδίους, γιατί τέτοια περιστατικά δυσφημίζουν το κυπριακό ποδόσφαιρο. Ο λόγος για την 28χρονη Αγγλίδα ποδοσφαιρίστρια Joanna Butler Williams, η οποία έφτασε στην Κύπρο τον περασμένο Μάιο και, αφού πέρασε από δοκιμαστικά σε συγκεκριμένη ομάδα, υπέγραψε συμβόλαιο για τη σεζόν 2025/26. Ωστόσο, η αντιμετώπιση που έτυχε στη συνέχεια ήταν απογοητευτική αφού ο σύλλογος την ενημέρωσε ότι δεν την χρειάζεται. Και όλα αυτά πριν καν αρχίσει το γυναικείο πρωτάθλημα!

«Μου είπαν ότι το συμβόλαιο που υπέγραψα δεν ήταν νόμιμο, δεν ήταν συμφωνία και ότι έπρεπε να φύγω αμέσως», λέει σε δηλώσεις που κατέγραψε σε βίντεο και απέστειλε στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ποδοσφαιριστών και συνεχίζει: «Ως κάποια που έχει πολλή εμπειρία από το γυναικείο ποδόσφαιρο, τα τελευταία χρόνια εθελοντικά τρέχω μια ποδοσφαιρική ομάδα και επαγγελματικά ασχολούμουν ως λειτουργός συμμόρφωσης για την αγγλική ομοσπονδία, έχω μια πολύ ισχυρή κατανόηση των κανόνων και των κανονισμών και τι οφείλουν να κάνουν οι ομάδες και τι υπάρχει για την προστασία των παικτών και τι δικαιώματα έχουν».

Ακολούθως, στάθηκε στη σημαντική στήριξη που έλαβε από τον ΠΑ.Σ.Π., καθώς, όπως τονίζει, χωρίς τη βοήθεια του Συνδέσμου «θα δυσκολευόμουν πολύ να αντιμετωπίσω αυτή την άδικη μεταχείριση από την ομάδα. Όταν επικοινώνησα με τον Σύνδεσμο αρχικά ήμουν διστακτική λόγω της εμπειρίας μου στην Κύπρο μέχρι τώρα, όμως, από την αρχή η υποστήριξη που έλαβα από τον Σύνδεσμο και όλοι εκεί ήταν εξαιρετικοί. Ο Σύνδεσμος ήταν επαγγελματικός, αποτελεσματικός και το πιο σημαντικό για εμένα έβαλαν τις ανάγκες μου πρώτα. Με ρώτησαν, αφότου μου έδωσαν πληροφόρηση, για το πώς ήθελα να συνεχίσω. Με καθοδήγησαν και μου έδωσαν αυτοπεποίθηση για να κινηθώ ενάντια του συλλόγου και να ζητήσω αποζημίωση. Επίσης, επικοινώνησαν απευθείας με τον σύλλογο για να ισχυροποιήσουν το μήνυμά μου και να διασφαλίσουν ότι οι ανησυχίες μου λαμβάνονταν σοβαρά υπόψη».

Επιπλέον, η Joanna ευχαρίστησε τον ΠΑ.Σ.Π. που στάθηκε στο πλευρό της από την πρώτη στιγμή, ενώ ενθάρρυνε τον Σύνδεσμο να συνεχίσει τον καλό αγώνα, καθώς «είναι πολύ ζωτικό για όλους τους ποδοσφαιριστές στην Κύπρο να ξέρουν πως είστε εκεί, ότι υποστηρίζετε τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες».

Άνιση μεταχείριση – Κατώτατος μισθός που παραβιάζει τη νομοθεσία

Με βάση την περιπέτεια της Joanna, όπως και άλλων ποδοσφαιριστών και ποδοσφαιριστριών, ο ΠΑ.Σ.Π. θέλει να επιστήσει για άλλη μια φορά την προσοχή στα μέλη του να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά στη σύναψη συμφωνιών με τους συλλόγους. Ευτυχώς, η Joanna σκέφτηκε να βγάλει αντίγραφο του συμβολαίου της, το οποίο, αφού το υπέγραψε, ο σύλλογος αποφάσισε να μην το καταθέσει στην ΚΟΠ!

Η περίπτωσή της αναδεικνύει πόσο εκτεθειμένοι μπορούν να μείνουν οι ποδοσφαιριστές και οι ποδοσφαιρίστριες όταν οι ομάδες παραβιάζουν τα νόμιμα δικαιώματά τους, αγνοώντας τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν τόσο από τα συμβόλαια όσο και από τη νομοθεσία. Επιπλέον, η τελευταία εγκύκλιος της ΚΟΠ για τον κατώτατο μισθό, που παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία, φέρνει στο φως ένα ευρύτερο ζήτημα άνισης και παράνομης μεταχείρισης, ειδικά λόγω φύλου και κατηγορίας πρωταθλήματος.

Ο ΠΑ.Σ.Π. καλεί τους αρμόδιους φορείς να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας και να προστατεύσουν τα δικαιώματα των ποδοσφαιριστών και των ποδοσφαιριστριών, εξασφαλίζοντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και ισότιμη μεταχείριση.

Διαβαστε ακομη