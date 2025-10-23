ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έγραψε ιστορία η ΑΕΚ, πρώτη νίκη κυπριακής ομάδας απέναντι σε Άγγλους

Δημοσιευτηκε:

Έγραψε ιστορία η ΑΕΚ, πρώτη νίκη κυπριακής ομάδας απέναντι σε Άγγλους

Μεγάλη και ιστορική νίκη πέτυχε η ΑΕΚ, κερδίζοντας στο «Selhurst Park» του Λονδίνου με 1-0 την Κρίσταλ Πάλας, καθώς είναι η πρώτη φορά που κυπριακή ομάδα κερδίζει ομάδα από την Αγγλία.

Στις προηγούμενες 20 αναμετρήσεις μεταξύ κυπριακών και αγγλικών ομάδων, τρεις φορές ομάδες από το νησί μας είχαν αποσπάσει ισοπαλία.

Δυο ισοπαλίες ήταν εκτός έδρας, με το ίδιο σκορ (2-2) και τις είχαν εξασφαλίσει στις 8 Δεκεμβρίου 2009 ο ΑΠΟΕΛ απέναντι στην Τσέλσι στη φάση των ομίλων του Τσάμπιονς Λιγκ και ο Απόλλωνας στις 28 Σεπτεμβρίου 2017 κόντρα στην Έβερτον στη φάση των ομίλων του Europa League.

H άλλη ισοπαλία ήταν  στο Ανόρθωση - Τότεναμ 1-1 το 2007 στη Λάρνακα.

Όλες οι αναμετρήσεις πριν από το αποψινό παιχνίδι, πριν από το Κρίσταλ Πάλας-ΑΕΚ:

Διαβαστε ακομη