Ασύλληπτος ΠΑΟΚ, πάγωσε το «Πιερ Μορουά» με τρία γκολ στο ημίχρονο!

Πόσα θες να μας τρελάνεις ρε ΠΑΟΚ; Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου πάγωσε το «Πιερ Μορουά» στο πρώτο 45λεπτο, το οποίο έκλεισε με προβάδισμα 3-0 επί της Λιλ, αναγκάζοντας τους Γάλλους να γιουχάρουν την ομάδα τους μετά την ανάπαυλα!

Οι Θεσσαλονικείς μπήκαν πολύ δυναμικά στο ματς και αφού προειδοποίησαν αρχικά με τον Κωνσταντέλια στο 5', ο Μεϊτέ άνοιξε το σκορ στο 18ο λεπτό με πλασέ έξω από την περιοχή, έπειτα από εξαιρετική ατομική ενέργεια του Ζίβκοβιτς! Μάλιστα, ο χαφ των «ασπρόμαυρων» δεν πανηγύρισε το τέρμα του, καθώς στο παρελθόν έχει φορέσει τη φανέλα των «λιλουά».

Με τους Γάλλους να τα έχουν χάσει από το σοκ, οι παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση και έφτασαν στην επίτευξη και δεύτερου τέρματος. Ο Ζίβκοβιτς έκανε απίθανη κούρσα στο ανοικτό γήπεδο από τα αριστερά, μετά από βαθιά μπαλιά του Μιχαηλίδη, και με υπέροχο τελείωμα έγραψε το 2-0!

Η τρομερή εμφάνιση του ΠΑΟΚ συνεχίστκε, με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να μη λείπει από το... πάρτι. Στο 42', ο Έλληνας μεσοεπιθετικός μπήκε στην περιοχή από αριστερά, έφερε την μπάλα κεντρικά στο δεξί και εκτέλεσε στέλνοντάς τη στα δίχτυα για το 0-3 του ΠΑΟΚ.

