«Πάγωσε» το «Selhurst Park» η ΑΕΚ, προβάδισμα μες στο Λονδίνο!

Η ΑΕΚ όχι μόνο κατάφερε να πάει στο αποδυτήρια για την ανάπαυλα με το 0-0 απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας -πρώτο φαβορί για την κατάκτηση της διοργάνωσης-, με την έναρξη του β΄ μέρους κατάφερε να πάρει και το προβάδισμα!

Μετά από κλέψιμο του Ρόντεν, έδωσε αριστερά στον επερχόμενο Μπάγιτς ο οποίος με δυνατό σουτ κάρφωσε την μπάλα στο πλεκτό του Χέντερσον!

Πλέον η ΑΕΚ θα επιχειρήσει να κρατήσει το αποτέλεσμα και να πετύχει μια σπουδαία έκπληξη απέναντι στον ισχυρό της αντίπαλο.