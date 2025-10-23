«Πάγωσε» το «Selhurst Park» η ΑΕΚ, προβάδισμα μες στο Λονδίνο!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Η ΑΕΚ όχι μόνο κατάφερε να πάει στο αποδυτήρια για την ανάπαυλα με το 0-0 απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας -πρώτο φαβορί για την κατάκτηση της διοργάνωσης-, με την έναρξη του β΄ μέρους κατάφερε να πάρει και το προβάδισμα!
Μετά από κλέψιμο του Ρόντεν, έδωσε αριστερά στον επερχόμενο Μπάγιτς ο οποίος με δυνατό σουτ κάρφωσε την μπάλα στο πλεκτό του Χέντερσον!
Πλέον η ΑΕΚ θα επιχειρήσει να κρατήσει το αποτέλεσμα και να πετύχει μια σπουδαία έκπληξη απέναντι στον ισχυρό της αντίπαλο.